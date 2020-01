Detto Fatto cancellato da Rai 2? Bianca Guaccero svela la verità

Detto Fatto potrebbe essere cancellato dai palinsesti Rai: a commentare la notizia è la stessa Bianca Guaccero, che svela la verità

Ma è proprio vero che la Rai ha deciso che Detto Fatto sarà cancellato per sempre dai palinsesti? Secondo rumors sempre più insistenti diffusosi in questi giorni sembrerebbe proprio di sì. A svelare la verità sulla questione è però arrivata la diretta interessata, ovvero Bianca Guaccero, che in poche parole sembra aver chiarito definitivamente il tutto. Ma quale sarà mai questa verità?

Detto Fatto cancellato dalla Rai? Ecco cosa ci sarà al suo posto

Andiamo con ordine. Secondo un’indiscrezione circolata un po’ ovunque sul web, Bianca Guaccero sarebbe ad un passo dal lasciare la Rai per approdare a Sky, che avrebbe pensato per lei ad un programma-contenitore mattutino su Tv8 da lanciare per far concorrenza al Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Una decisione che, se confermata, finirebbe per segnare completamente il destino di Detto Fatto, che si vedrebbe cancellato in via definitiva dai palinsesti di Rai 2. A sostituirlo – riporta il portale Tv Blog – potrebbe essere un nuovo programma pomeridiano condotto da Paola Perego. Roba di non poco conto, insomma.

Arriva la verità di Bianca Guaccero: “È qua… e ci resta!”

Tuttavia, a fugare ogni dubbio sulla questione è arrivato puntualmente un messaggio di Bianca Guaccero, che dal suo profilo Instagram ufficiale sembra smentire completamente ogni rumor… o forse no?

Fatto sta che la bella conduttrice ha scritto in maniera chiara e tonda: “Detto Fatto è qua… e ci resta!”

Insomma, poche parole che hanno il chiaro sapore di una sentenza, nonché di una risposta a tutto il gossip che si è rincorso in questi giorni.

Ma, dunque, Detto Fatto rimarrà con noi e non sarà cancellato? Probabilmente lo scopriremo soltanto tra qualche mese, quando la Rai comunicherà i palinsesti per la stagione televisiva 2020/2021…

foto: Kikapress