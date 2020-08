La Vita in Diretta racconta la morte del piccolo Gioele ma il pubblico non gradisce tutti quei dettagli sui resti del bambino: è polemica

Mercoledì 19 agosto, La Vita in Diretta ha seguito il ritrovamento di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso insieme alla mamma, Viviana Parisi, il 3 agosto scorso. I resti del piccolo sono stati ritrovati a 700 metri di distanza dal luogo in cui era stato trovato il corpo senza vita della donna. Ma il racconto in diretta offerto da Marcello Masi e Andrea Delogu al pubblico non è piaciuto. E sui social monta la polemica.

Gioele, polemica per La Vita in Diretta

Il corpo del piccolo Gioele non era integro al momento del suo ritrovamento e durante la puntata di La Vita in Diretta sono emersi nuovi dettagli su cosa potrebbe essere accaduto al bambino. I resti, infatti, sarebbero stati straziati da animali selvatici che li avrebbero sparsi in zona.

Molti telespettatori però non hanno gradito la morbosità con cui, nel corso del programma, ci si è soffermati sulla descrizione particolareggiata di ciò che resta di Gioele.

Lo stesso che ha fatto #lavitaindiretta oggi pomeriggio. Senza ritegno. Senza empatia con la conduttrice con magone alla d’urso. Imbarazzanti tutti — Anne (@Anne_CatLady) August 19, 2020

“I conduttori mi sembravano abbastanza inadeguati. Certi dettagli macabri potevano tranquillamente essere omessi” osserva qualcuno su Twitter.

Oggi ho guardato #lavitaindiretta solo per qualche minuto, ma i conduttori mi sembravano abbastanza inadeguati e certi dettagli macabri potevano tranquillamente essere omessi, anche perché a noi da casa non penso possano interessare chissà quanto https://t.co/6IG8h6a9dQ — Lorenzo (@LorenzoScali5) August 19, 2020

“E’ proprio necessario questo RACCONTO DELL’ORRORE alle 16 del pomeriggio?” cinguetta ancora un altro.

"sono stati trovati dei ciuffi vicino alla testa,o dei capelli o peli di animali che sono intervenuti sul bimbo tanto da spiegare la distanza tra tronco e testa" Ora a #lavitaindiretta E' proprio necessario questo RACCONTO DELL'ORRORE alle 16 del pomeriggio? #Gioele — MasterBB (@MasterAb88) August 19, 2020

Le polemiche e i commenti

Oltre alla dettagliata descrizione di ciò che fosse successo al povero corpicino di Gioele, c’è qualcos’altro che ha indignato il pubblico.

“Dettagli macabri spacciati per informazione, dati in prime time, senza rispetto e senza delicatezza. Il culmine è stato raggiunto nel chiedere la linea per il carro funebre” fa notare un telespettatore.

Oggi un'altra grande pagina di televisione del dolore è stata scritta a #lavitaindiretta. Dettagli macrabri spacciati per informazione, dati in prime time, senza rispetto e senza delicatezza. Il culmine è stato raggiunto nel chiedere la linea per il carro funebre. #Gioele — Elia Bellarosa (@EliaBellarosa) August 19, 2020

C’è chi non ha gradito il trattamento riservato alla povera mamma del bambino: “Ma la volete finire di parlare della poveretta dicendo che non era in sè. Silenzio no? Era una donna sola in difficoltà e non è stata aiutata. Non ha fatto del male al figlio”.

#lavitaindiretta ma la volete finire di parlare della poveretta dicendo che non era in se. Silenzio no? Era una donna sola in difficoltà e non è stata aiutata. Non ha fatto del male al figlio — Antonia (@Antonia91067130) August 19, 2020

Nel mirino anche la stessa conduttrice: “All’arrivo dell’agenzia sul terribile dettaglio relativo agli animali selvatici, Andrea Delogu contrae il viso rivelando più ribrezzo che dolore. Inammissibile, moralmente e professionalmente”.