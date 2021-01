Sono stati giorni di apprensione per la scomparsa della 16enne Selena con una influencer di Tik Tok, anche Pomeriggio 5 si è occupato della vicenda: Deianira Marzano mette in guardia Barbara D’Urso

Selena e l’influencer di Tik Tok: il caso a Pomeriggio 5

Dal 14 gennaio scorso, Selena, una adolescente di Reggello, si è allontanata dalla propria abitazione per raggiungere una amica influencer di Tik Tok che vanta più di 60mila followers: a Pomeriggio 5 è intervenuta la sorella della star social per difenderla dall’accusa di aver plagiato la 16enne.

La ragazza, intervenuta nel salotto di Barbara D’Urso, ha spiegato:

“La cosa è partita che si sono ritrovati alla stazione di Firenze con dei ragazzi e sono andati prima a Bologna e poi a Milano per poi rientrare in Emilia prima che scoppiasse questo casino con la denuncia della madre di Selena”.

“So che questa ragazza è andata via di casa perché lei non stava bene e voleva stare qualche giorno fuori. La mamma ha fatto anche una diretta Instagram con lei e si vedeva che stava bene e non presentava alcun problema”. E ancora: “Loro non si sono conosciute su Tik Tok ma a Firenze tramite altre amiche, mia sorella è rientrata a casa mentre Selena ha preferito restare a Bologna”.

Deianira Marzano avverte Barbara D’Urso: “attenzione”

Deianira Marzano ha postato una serie di Stories su Instagram attraverso cui ha messo in guardia la conduttrice sulla vera identità delle ragazze scomparse.

Circa un anno fa, infatti, l’influncer venne denunciata per aver convinto un 20enne disabile di origini africane a denudarsi in rete al fine di aumentare le views social.

Per quell’episodio finì anche su Le Iene e Nina tentò di far ragionare la minorenne sulla gravità delle sue azioni contro il ragazzo e in generale contro disabili e stranieri.