Day Dreamer, la decisione sulla fiction a Settembre

Su Canale 5 torna Uomini e Donne e Mediaset cancella Day Dreamer? I fan delle serie tv in rivolta dopo il promo del dating show

Pubblico di Canale5 in rivolta dopo l’annuncio che Day Dreamer verrà sospesa per dare spazio a Uomini e Donne. Sulla rete ammiraglia di Mediaset è già in onda il promo dello storico dating show di Maria De Filippi che lascia presagire lo stop alla serie turca con Can Yaman. Una scelta incomprensibile per molti, visti anche i dati di ascolto registrati dalla fiction.

Day Dreamer termina l’11 settembre?

Dopo il successo di Bitter Sweet, anche questa estate Canale 5 ha deciso di proporre una serie tv con protagonista Can Yaman. La fiction, Day Dreamer, ha così occupato lo spazio pomeridiano solitamente riservato a Uomini e Donne, facendo incetta di ascolti.

Gli episodi di questa serie turca che ha conquistato il pubblico, però, sono più numerosi quindi non potranno essere trasmessi tutti, visto che Queen Mary sta tornando. Mediaset, sembra questa l’intenzione, sospenderà la fiction prima che i telespettatori possano assistere all’epilogo.

Ma il pubblico non ci sta e sta facendo sentire la sua voce sui social.

I commenti dei fan

La paventata sospensione di Day Dreamer a metà settembre non va proprio giù ai numerosi fan, che preferirebbero continuare a vedere la serie tv piuttosto che Uomini e Donne. Programma che tra l’altro ha fatto registrare un vertiginoso calo di ascolti nella scorsa stagione.

“Penso che in piena pandemia si può anche evitare dato tutte le precauzioni che dovranno prendere” osserva un utente su Twitter.

“Mediaset vedi di non fare cavolate eh…Ho sentito che vuoi ridurre gli episodi a partire da settembre, se non addirittura stoppare la serie… Ripeto,VEDI DI NON FARE CAVOLATE” scrive ancora qualcuno.

“Ma veramente Mediaset ha deciso di trasmettere le puntate di #DayDreamer fino all’11 settembre??? Propongo una rivolta” cinguetta un’altra utente.

E c’è anche chi avrebbe pronta la soluzione: “Io comunque propongo alla Mediaset l’eliminazione di Uomini & Donne oppure inserire Day Dreamer su Italia uno al posto di Due Uomini e Mezzo”.