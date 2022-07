Dalla strada al palco, la proposta di matrimonio davanti alle telecamere fa commuovere gli utenti 

Il programma condotto da Nek su Rai 2 regala grandi emozioni al pubblico

Dalla strada al palco è la trasmissione estiva condotta da Nek su Rai 2. Il programma, nato da un’idea di Carlo Conti, sta facendo registrare un grande successo di pubblico.

Le esibizioni degli artisti di strada sono intervallate le storie personali di coloro che hanno scelto piazze e strade per vivere il loro sogno di gloria e arte.

Durante l’ultima puntata, ha fatto commuovere una storia in particolare, quella di Simone che si è esibito sulle note de “La donna cannone” e a fine esibizione ha chiesto alla sua dolce compagna di sposarlo, davanti a Nek, testimone del lieto evento.

“Che bella e dolce canzone, una proposta di matrimonio davvero tenera, piango.” ha scritto un utente.

“Nek ora entra pure nei panni del prete e li sposa lui” ha ironizzato qualcun altro. “Oh, comunque, se mai riuscirò a sposarmi, voglio avere un matrimonio come questo, con Nek e Gabriele come testimoni e il Maestro come prete” ha scritto un altro utente.

Foto: Kikapress