Con l’arrivo dell’autunno arriva anche il freddo, la pioggia e la voglia di stare sul divano con una bella coperta a guardare il film o la serie Tv preferita. E grazie alle diverse piattaforme streaming, la scelta è veramente ampia. Da Netflix ad Amazon Prime Video, ecco quali sono le serie TV più attese di questo autunno 2020.

Nei prossimi mesi, preparatevi al ritorno di serie che hanno già conquistato il pubblico come la quarta stagione di The Crown e The Alienist 2 e a novità assolute come Emily in Paris che promette di essere la nuova Sex And The City.

Da The Alienist a The Crown, le serie Tv più attese dell’autunno 2020

The Alienist – The Angel of the Darkness

Iniziamo con The Alienist 2 il cui arrivo su Netflix è previsto per il 22 ottobre. Sono passati due anni dall’uscita di questa serie crime che vanta un trio di protagonisti straordinario. Dakota Fanning è la segretaria del commissario ma aspira a diventare un’investigatrice privata; Daniel Brühl è l’analista Laszlo Kreizler e Luke Evans è l’illustratore John Moore. La seconda stagione si intitola ‘The Angel of The Darkness’ ed è ispirata all’omonimo libro di Caleb Carr. Ritroviamo i nostri protagonisti un anno dopo i fatti che hanno chiuso la prima stagione: Sara è oramai un’investigatrice privata e chiederà aiuto al dottor Kreizler per ritrovare la figlia scomparsa di un dignitario spagnolo. A loro si unirà anche Moore e come sempre, le indagini porteranno alla luce una rete di sordidi intrighi e legami.

Ancora una volta, sotto la lente di ingrandimento finirà la società dell’epoca, con le sue ipocrisie, la corruzione delle istituzioni e il ruolo delle donne.

The Crown quarta stagione

Sebbene la notizia che il 15 novembre arrivi sempre su Netflix un nuovo capitolo della serie dedicata alla corona inglese, e questo renda felici i fan, c’è una ‘brutta’ notizia. Con la quarta stagione dovremo dire addio ad Olivia Colman, che lascerà la corona di Elisabetta II a Imelda Staunton. Sarà lei a ricoprire il ruolo della sovrana in età avanzata.

Emily in Paris

Il 2 ottobre ha debuttato Lily Collins ha debuttato su Netflix con la nuova serie Emily in Paris. 10 episodi creati da Darren Star il papà di serie cult come Sex and the City e Beverly Hills 90210. Le vicende ruotano attorno ad Emily, giovane e brillante direttrice marketing che da Chicago è costretta a trasferirsi a Parigi in seguito all’acquisizione della sua compagnia da parte di una società concorrente francese. Lo scenario e la bellezza elegante di Lily Collins richiamano immediatamente alla mente la parentesi parigina vissuta da Carrie Bradshaw. Lei nella capitale francese ci finì per seguire il suo amore: l’artista russo Alexander Petrovsky. Sarà anche per questo che in molti pensano che Emily in Paris sia l’erede del cult che vedeva protagoniste le 4 amiche più famose della tv: Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte. Solo il tempo ci dirà se sarà effettivamente così.

The Walking Dead: World Beyond

Su Amazon Prime Video, sempre dal 2 ottobre arriva il secondo ma non ultimo spin off dedicato alla serie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. The Walking Dead: World Beyond è ambientato 10 anni dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie che abbiamo imparato a conoscere con la serie madre. Siamo di fronte alla prima generazione nata e cresciuta in mezzo alo scenario di devastazione e morte che conosciamo bene. Due sorelle che vivono in una comunità protetta in Nebraska, decidono di partire alla volta di New York certe che loro padre (il dottor Bennet) si trovi lì. Ovviamente il viaggio sarà costellato di imprevisti e pericoli.

The Good Lord Bird e il ritorno di Ethan Hawk sul piccolo schermo.

Chiudiamo segnalando il ritorno sul piccolo schermo come protagonista di una nuova serie Tv Ethan Hawke con The Good Lord Bird. Basato sull’omonimo romanzo di James McBride, vede Hawke nei panni dell’abolizionista John Brown. La serie arriverà su Sky Atlantic dal 7 ottobre.

Crediti foto@Kikapress