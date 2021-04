Una coppia di Amici potrebbe prendere parte a Temptation Island, i rumor sempre più insistenti su Deddy e Rosa

Gli autori di Temptation Island iniziano a sondare il terreno per delineare i protagonisti della nuova stagione dello show dei sentimenti e quest’anno anche all’interno di Amici potrebbero trovare qualche coppia disposta a mettere alla prova il loro amore: parliamo di Deddy e Rosa.

Deddy e Rosa, da Amici a Temptation Island: il gossip

Non era mai successo prima, ma Maria De Filippi sa bene quando è necessario cambiare e la 20° edizione di Amici, complice anche la convivenza forzata dei ragazzi causa Covid, ha semplificato e incoraggiato la socializzazione. Diversi gli amori, o le amicizie speciali, che sono nati nelle casette, a cominciare da Deddy e Rosa, Sangiovanni e Giulia, Aka7even e Martina (che pare si siano già lasciati) o Enula e Alessandro.

Deddy e Rosa resistono, saranno nel cast dello show di Bisciglia?

Proprio Deddy e Rosa, eliminata tra le polemiche, potrebbero far impazzire gli spettatori per il loro lato divertente, già mostrato nel talent di Maria De Filippi e trovare una nuova visibilità una volta terminato il programma.

Il rumor sui due allievi di Amici pronti (forse) alla volta di Temptation Island si fa sempre più insistente mentre pare affievolirsi quello su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli… Manca ancora qualche settimana per definire il cast, staremo a vedere quali saranno le sorprese che Filippo Bisciglia ci riserverà. Già sarebbe estremamente gradita la presenza, per la prima volta, di partecipanti selezionati da altri programmi Mediaset oltre che – come succede oramai dai anni – Uomini e Donne o Grande Fratello.

