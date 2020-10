GF Vip, Contessa De Blanck e il racconto shock sul marito: ‘la violenza va condannata sempre’

Al GF Vip la contessa de Blanck ha raccontato un episodio scioccante di violenza da lei compiuta nei confronti del marito: il web è esploso contro le sue parole.

Sta scioccando tutti un nuovo discorso della contessa De Blanck andato in onda durante il GF Vip, nel quale la nobildonna non ha raccontato né più né meno che un episodio di violenza nei confronti del marito. Un momento assolutamente lugubre che ha scatenato un’ondata d’indignazione da parte dei telespettatori, che sul web continuano la loro crociata contro la contessa.

Il racconto shock della contessa de Blanck e della violenza sul marito

Andiamo con ordine. La contessa De Blanck ha raccontato un episodio di violenza piuttosto agghiacciante, ovvero di aver aggredito il defunto marito attaccandolo con un tacco d’acciaio e quindi mandandolo in ospedale, dove ricevette sette punti di sutura alla testa.

Si tratta a tutti gli effetti di un episodio di violenza domestica, accolto da Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra da alcune risate divertite, nonostante si tratti in tutto e per tutto di un fatto da non sottovalutare.

Il web contro la contessa: “la violenza va condannata sempre”

E difatti sul web tanti utenti si sono schierati in massa contro le parole della nobildonna.

“Raga – ha scritto un’utente – ma la contessa ha detto di aver mandato il marito al pronto soccorso in maniera molto naturale, come se stesse raccontando una barzelletta. Ma non si vergogna? 80 anni e al posto di dare esempi, incita alla violenza. Io allucinata”.

E c’è chi invece parla di come il racconto di violenza della contessa de Blanck sia stato sottovalutato, in quanto avente come vittima un uomo: “Mi dispiace che un po’ tutti ieri hanno sottovalutato le parole della Contessa. Ha raccontato di aver picchiato il marito e di averlo mandato in ospedale. Mi dispiace, perché se fosse stato un uomo sarebbe successo il casino. La violenza va condannata sempre”.

Insomma, un altro momento quantomeno controverso della de Blanck: saranno presi provvedimenti contro di lei stavolta?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy