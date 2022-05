Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini risponde al commento ‘frecciatina’ di Fedez: come ha reagito il cantante

Durante il Concerto del Primo Maggio 2022 molti degli artisti saliti sul palco della manifestazione hanno colpito i manifestazioni. Lo ha fatto però anche qualcuno […]

Durante il Concerto del Primo Maggio 2022 molti degli artisti saliti sul palco della manifestazione hanno colpito i manifestazioni. Lo ha fatto però anche qualcuno che su quel palco non c’era: stiamo parlando di Fedez, che non ha risparmiato una frecciatina nei confronti degli organizzatori, tanto da scatenare risposta in diretta della conduttrice Ambra Angiolini. Ma cosa avrà mai detto il celebre rapper? Perché mai avrà messo il concertone nel mirino?

LEGGI ANCHE :– Concerto Primo Maggio, Marco Mengoni sul palco: il gesto di Ambra Angiolini e della figlia notato dai fan

Primo Maggio 2022: Fedez e quel messaggio sul concertone

Andiamo con ordine. Molti di voi ricorderanno le polemiche del Concerto del Primo Maggio 2021, quando Fedez lesse sul palco i nomi di alcuni parlamentari che si opponevano al DDL Zan, causando la reazione della Rai e del mondo della politica, con tanto di dibattito sulla censura sulla tv pubblica.

Ebbene, in occasione del Concerto 2022, il marito di Chiara Ferragni (attualmente a New York) ha scritto un messaggio nelle sue Instagram Stories: “Buon Primo Maggio. E buon concertone a tutti, avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso“.

Un messaggio senza ombra di dubbio polemico. Che suona come una frecciatina nei confronti degli organizzatori (o della Rai)…

Ambra Angiolini risponde a Fedez: la sua replica ironica

Fin qui tutto normale, se non fosse che la conduttrice del concertone Ambra Angiolini ha deciso di rispondere a quel messaggio di Fedez, leggendolo in diretta e replicando ironicamente.

“Volevamo lasciarvi con una poesia – ha detto l’attrice, conduttrice e showgirl durante la chiusura della manifestazione – con le parole di un amico del Primo Maggio. Il pezzo recita così ‘Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto tanto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez! E ciao Federico“.

Ma quelle parole non sono cadute nel vuoto: anche Fedez ha risposto ripostando una clip delle parole della Angiolini nelle sue stories con tanto di messaggio: “Ciao Ambraaaaaaaaaaa“.

Photo Credits: Kikapress