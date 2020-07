Dopo il grande successo di serie come Bitter sweet, su Canale 5 torna in prima serata la serie tv turca Come sorelle: ecco cosa accadrà nella seconda puntata

Che le serie tv turche vadano forte anche in Occidente, soprattutto in Italia, non è più una novità: al momento la Turchia è seconda nel mondo solo agli Stati Uniti come produttrice di serie tv e il grande successo dei suoi prodotti è da ricercare in alcuni elementi semplici.

Le serie turche come Cherry Season o Bitter sweet, andate in onda tutte e due in Italia, sono improntate sui canoni culturali del paese d’origine (anche se strizzano l’occhio all’Occidente) quindi sono molto romantiche, non parlano di sesso, sono poco drammatiche e raccontano sempre una storia di riscatto: a questo va aggiunto anche la bellezza esotica dei protagonisti, come ad esempio quella del protagonista di Bitter Sweet, Can Yaman, diventato molto famoso nel nostro paese.

Come sorelle anticipazioni: seconda puntata in onda su Canale 5

Ha esordito la scorsa settimana una nuova produzione turca, Come sorelle, dagli stessi produttori di Cherry Season e Bitter Sweet: anche questa, che va in onda in prima serata su Canale 5, promette di appassionare e fidelizzare il pubblico italiano come le altre.

La storia -come spesso accade in queste serie- è basata su intricati legami familiari: l’ereditiera Ipek Gecer (Sevda Erginci) scopre, leggendo una lettera, di avere due sorelle, la brillante dottoressa Deren Kutlu (interpretata da Melis Sezen) e la cantante Çilem Akan (Elifcan Ongurlar).

Ipek decide di invitare le sorelle al suo matrimonio per conoscerle meglio e le due ragazze, Deren e Cilem, sono costrette da un imprevisto a trattenersi più del necessario. Le tre donne iniziano a passare molto tempo insieme e, in seguito a una serie di vicissitudini e colpi di scena, si vedono costrette a condividere l’una la vita dell’altra. Tutte e tre le sorelle, di carattere e vissuto diverso, saranno comunque accumunate dal desiderio di scoprire la verità sulla loro famiglia di origine e di ritrovare la loro madre naturale.

Nella prima puntata abbiamo visto Ipek sul punto di sposare il potente Tekin (Yurdaer Okur), che è anche il suo datore di lavoro ed è un uomo violento e senza scrupoli: l’uomo verrà però ucciso e nella seconda puntata vedremo arrivare Sinan, figlio di Tekin sempre stato in pessimi rapporti con il padre.

Nel frattempo, mentre Deren rientrerà a Izmir, Azra e Ipek si occuperanno di ripulire tutte le tracce del delitto consumato la sera precedente. Ma per Azra – migliore amica di Çilem, con la quale è cresciuta in orfanotrofio – le cose sono destinate a complicarsi, scoprirà infatti che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso. A motivare i delitti è un furto compiuto dalla donna tempo a dietro, aveva infatti incautamente rubato della droga a un trafficante.