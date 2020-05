Sabato 23 maggio su Canale 5 andrà in onda la puntata speciale di “Ciao Darwin” dedicata ai premi: una sorta di notte degli Oscar in […]

Sabato 23 maggio su Canale 5 andrà in onda la puntata speciale di “Ciao Darwin” dedicata ai premi: una sorta di notte degli Oscar in salsa italiana, i premi si chiamano infatti “Darwin di Donatello” e vengono assegnati ai concorrenti che più si sono distinti nelle varie puntate del programma.

Stasera in tv Ciao Darwin dedica la serata ai premi: ecco le categorie

Una serata diversa dalle altre ma non per questo meno divertente, anzi: Paolo Bonolis e Luca Laurenti accompagnano il pubblico in una sorta di “best of” dell’edizione, che ha avuto grande successo anche in replica, allietando un po’ la quarantena degli italiani.

A premiare i concorrenti madrine e padrini d’eccezione: Follettina Creation, youtuber della prima ora, che ha partecipato a sua volta ad una delle puntate dello show, ma anche Federico Fashion Style.

Le categorie che verranno premiate sono: Miglior Performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

Per questa puntata speciale come Madre Natura è stata scelta la modella italiana Sara Croce, già presente in una delle puntate di questa ottava edizione.

Per chi non ricordasse i premi assegnati, solo un piccolo spoiler: a fare incetta di riconoscimenti è stato Filip Simaz, l’iconico concorrente con la coroncina che si è fatto notare durante la puntata “Gay pride contro Family Day”. Filip, ballerino e chef, oltre che influencer sui social, si è aggiudicato l’ambito titolo di Mister Darwin ma anche quello per il Miglior Look.