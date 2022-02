Chi l’ha visto, Sciarelli fa un ricordo commovente in diretta per Donatella Raffai: la reazione dei fan 

L'omaggio di Federica Sciarelli a Donatella Raffai avvenuto in diretta a Chi l'ha visto?

Chi l’ha visto? è il programma di Rai 3 che continua a essere trasmesso con successo dal 1989. Conta ormai 34 edizioni ed è diventato uno dei capisaldi della televisione italiana.

LEGGI ANCHE : — Chi l’ha visto, è successo durante la partita Sassuolo – Roma: la foto sui maxi schermi e quella maglietta

A renderlo grande, oltre alla squadra di autori, produttori e giornalisti, è stata anche Donatella Raffai, storia conduttrice e giornalista italiana che si è spenta il 10 febbraio 2022. Donatella ha condotto diverse edizioni del programma, ben prima di Federica Sciarelli: è stata il volto della trasmissione dal 1989 al 1991 e poi ancora nel 1993 e 1994.

Molti utenti, come avviene spesso in questi casi, si aspettavano due parole sull’evento proprio a inizio puntata: “Ma non hanno ricordato la Raffai?” ha chiesto qualcuno sui social, ma l’omaggio, caldo e sentito, è arrivato sui titoli di coda della puntata, in un modo molto delicato.

L’omaggio di Federica Sciarelli per Donatella Raffai

Federica Sciarelli, che da anni è diventata il volto della storica trasmissione, ha deciso di omaggiare così chi prima di lei ha vestito quello stesso ruolo, a volte difficile e impegnativo: “Io Donatella Raffai non l’ho mai conosciuta ma per me è sempre stata una formidabile compagna di viaggio, è lei che ha fatto grande Chi l’ha visto? e rimarrà per me una formidabile compagna di viaggio”.

“Poche parole per Donatella Raffai ma quelle buone. Una preghiera per Donatella.”, “Omaggio meraviglioso alla Raffai: asciutto e sincero. Come sarebbe piaciuto a lei” hanno scritto diversi utenti su Twitter in risposta all’omaggio fatto da Federica Sciarelli in puntata.

Foto: Kikapress