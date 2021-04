Chi l’ha visto, Sciarelli fa una rivelazione sul caso Denise Pipitone: ‘la prima telefonata me la ricordo bene’

A 'Chi l'ha visto' Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso Denise Pipitone, ricordando cosa avvenne subito dopo la scomparsa, nel 2004

La storia di Olesya Rostova ha tenuto banco a ‘Chi l’ha visto‘, rispolverando il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004: sulla questione è intervenuta Federica Sciarelli, precisando la sua linea sull’intera questione.

A ‘Chi l’ha visto’, Federica Sciarelli è tornata a far riferimento ad Olesya Rostova e al caso Pipitone, ospitando in studio Piera Maggio, mamma di Denise. Foto: Kikapress

Chi l’ha visto: Federica Sciarelli dice la sua sul caso Olesya Rostova

Riguardo al caso Olesya Rostova, dopo aver ospitato Piera Maggio, Federica Sciarelli ha raccontato il metodo utilizzato da lei e dalla sua trasmissione: “Veniamo fuori da giorni in cui siamo rimasti frastornati. Io e Piera Maggio ci siamo sempre sentite al telefono. E su questa vicenda si è messo un punto. Abbiamo visto di tutto, le buste, le pretendenti madri e altro nella tv russa. Per chi conosce la disperazione di una madre a cui hanno rapito una figlia può capire come anche lei possa essere frastornata. Come ha detto Piera, tutte le segnalazioni vanno verificate ed è quello che è stato fatto. Però grazie a questa cosa di Olesya si è rimesso sul tavolo tutto, è successo qualcosa di importante. C’era stato un corto circuito e non se ne parlava più, adesso anche grazie a questa storia se ne parla”.

Chi l’ha visto: cosa successe subito dopo la scomparsa di Denise Pipitone

In effetti, dopo ‘Chi l’ha visto’ e le stesse polemiche che hanno avvolto il caso, si è tornato fortemente a parlare del caso Denise Pipitone. Un caso che, ha ricordato la Sciarelli, è stato affrontato nella sua prima puntata alla conduzione dello storico programma di Rai Tre.

“Quando noi siamo andati in onda nel 2004, era la mia prima puntata ed arrivò una sola chiamata – ha precisato la giornalista – Ci dissero di andare a cercare nei pescherecci. Non arrivarono altre telefonate e quella me la ricordo perché era la mia prima puntata di Chi l’Ha Visto”.

Una telefonata anonima nel 2004 disse "andate a cercare nei pescherecci". Battista nel 2013 affermò la stessa cosa dicendo che la bambina dormiva in un peschereccio o barca. Denise avrebbero potuto trovarla con un po' di impegno, se avessero voluto. #chilhavisto — marissa cooper (@gaiasanatomy) April 14, 2021

Cercate nei pescherecci… a pensarci bene la via del mare potrebbe essere stata la più sicura per fare sparire qualcuno chissà dove #DenisePipitone #chilhavisto — Fortu (@snooze132) April 14, 2021

Foto: Kikapress