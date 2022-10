Chi l’ha visto, pesanti insulti in puntata: il gesto di Federica Sciarelli in diretta per l’inviata

A Chi l'ha visto Federica Sciarelli fa i conti con un servizio in cui si sentono chiaramente insulti rivolti alla troupe del programma

Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto, sono andati in onda insulti pesanti ai danni dei professionisti che lavorano dietro le quinte e dietro i servizi televisivi della trasmissione. LEGGI ANCHE:– Chi l’ha visto, Sciarelli: ‘vi siete bevuti qualcosa’. Momento di imbarazzo in diretta. Cosa è successo In onda è infatti è stato trasmesso uno dei servizi realizzati dagli inviati che seguono le storie sul territorio, nello specifico quella di Marzia, la giovane scomparsa a Pontecagnano dopo essere partita da Milano. Durante il servizio, si sono sentiti chiaramente tutti gli insulti rivolti alla troupe e all’inviata. “”Avete sentito? La zo**ola sarebbe la nostra brava inviata Cazzaniga” Ma cosa ripeti Fede?!” ha twittato un utente, riportano le parole di Federica Sciarelli, che di ritorno in studio dal servizio ha sottolineato quanto successo. “Un abbraccio alla povera Chiara che si è sentita chiamara zo**ola da questi quattro schifosi” ha twittato un utente. Qualche altro telespettatore non ha invece gradito il fatto che Sciarelli abbia ribadito che il termine volgare era rivolto all’inviata. “Sciarelli che se ne esce con “ha detto zo**ola””, “Sciarelli giustamente specifica a chi era rivolta la parola zo**ola” si legge su Twitter. Foto: Kikapress