Chi l’ha visto, il piccolo David rapito dal papà: aggiornamenti sul caso. Cosa ha detto la mamma in diretta

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto è intervenuta Alexandra Moraru, la mamma di David, bambino di 5 anni che sarebbe stato rapito dal padre.

Bambino rapito a #Padova: Avete visto questo furgone nero Mercedes "Vito" targato B79CAR? E' stato usato dai tre uomini che hanno portato via il piccolo David. Tra loro probabilmente il padre, che aveva il divieto di avvicinarsi a lui. Fra poco gli appelli a #chilhavisto pic.twitter.com/7rRT5QKkrS — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2021

Alexandra ha fatto un appello all’uomo “Bogdan, portami il bambino a casa, voglio sapere come sta, lui ha bisogno di me e io di lui, per favore” ha detto la donna.

Il padre avrebbe portato via il bambino a bordo di un furgone nero con targa straniera e con l’aiuto di altre persone.

Bambino rapito a #Padova: Le immagini del furgone nero Mercedes "Vito" targato B79CAR che si allontana dopo che un vero e proprio commando ha preso David. #chilhavisto → https://t.co/0LnuSlkrfl pic.twitter.com/YChPQb40GH — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2021

“Non sappiamo se sia ancora in Italia, potrebbe essere andato verso l’est Europa” hanno spiegato in trasmissione.