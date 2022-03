Chi l’ha visto, critiche per le immagini di guerra: cosa è successo durante la puntata

Pioggia di critiche su Chi l'ha visto dopo la decisione di mostrare le immagini della guerra in Ucraina: le proteste dei telespettatori

Tanti telespettatori di Chi l’ha visto non hanno apprezzato la puntata andata in onda mercoledì 2 marzo 2022, muovendo una serie di critiche alla trasmissione di Federica Sciarelli e alla volontà di trasmettere immagini relative alla guerra in Ucraina.

Photo Credits: Kikapress

Critiche a Chi l’ha visto per la decisione di mostrare immagini di guerra

Andiamo con ordine. In seguito alla decisione di Chi l’ha visto di dedicare uno spazio del programma alla guerra in Ucraina, sul web moltissimi telespettatori hanno protestato, muovendo una serie di critiche nei confronti della scelta editoriale.

“Dopo giorni in cui abbiamo seguito minuto per minuto le telecronache di guerra, pensi meno male che stasera c’è Chi l’ha visto per guardare qualcosa di diverso. Ah no“, ha esordito ironicamente una telespettatrice su Twitter.

Molti hanno semplicemente accusato la redazione dello storico programma di Rai Tre di aver cambiato registro, passando da programma di servizio pubblico a trasmissione di approfondimento sulla guerra in Ucraina. Non a caso, c’è chi si chiede il perché di questa scelta con un “non capisco la relazione con gli scomparsi di Chi l’ha visto“.

E, sullo stesso registro: “con tutto il rispetto, le informazioni sulla guerra le prendiamo altrove, se vogliamo. Se stiamo con voi è per un motivo“. O ancora: “Se vogliamo notizie sulla guerra abbiamo decine di canali a cui attingere. Parliamo di scomparsi vecchi e nuovi ora“.

Tra i telespettatori di Chi l’ha visto la delusione e palpabile e le critiche non cadono certo a caso. Dalla prossima puntata cambieranno registro?

Photo Credits: Kikapress