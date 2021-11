Chi l’ha visto, che fine ha fatto Donatella Raffai? Cosa fa oggi l’ex conduttrice lontana dalla tv

Vi ricordate Donatella Raffai di Chi l'ha visto? Dopo il programma che fine ha fatto? Scopriamo qualche curiosità

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma su Rai3 presentato dalla conduttrice Federica Sciarelli che ogni volta riporta e analizza insieme agli esperti alcuni casi di cronaca.

Da ormai sedici anni la presentatrice è alla guida della trasmissione che ogni stagione riscuote molto successo. Il numero di share e ascolti sono la prova che il programma funziona.

Prima della Sciarelli, vi ricordate chi conduceva “Chi l’ha visto”? Il suo nome è Donatella Raffai, un volto noto della televisione italiana.

Chi l’ha visto, chi è Donatella Raffai?

Donatella Raffai è una conduttrice e giornalista televisiva. Classe 1943, è nata a Fabriano in provincia di Ancona. Proveniente da una famiglia nobile, Donatella Raffai è la secondogenita dell’ammiraglio Antonio Raffai e di Maria Jelardi.

Fin da giovane si è traferita a Roma dove ha intrapreso la carriera che le ha fatto ottenere ottimi risultati e un grande successo. Ha esordito prima come attrice con il film Dolci Inganni, quando ancora non era maggiorenne.

Poi ha cambiato rotto e si è dedicata al giornalismo. Così è approdata in Rai dove ha iniziato a condurre vari programmi, tra questi la storica trasmissione “Chi l’ha visto”.

Che fine ha fatto la conduttrice?

Dopo l’esperienza su Rai 3, Donatella Raffai ha intrapreso altri percorsi televisivi come “Lasciate un messaggio dopo il bip” e “Domenica In”. Successivamente ha abbandonato l’azienda Rai per traferirsi a Mediaset.

Su Rete 4 ha condotto il format “Giallo”, programma dedicato a fatti di cronaca nera italiana rimasti irrisolti, che non fu confermato per altre stagioni a causa degli ascolti bassi.

Quella fu l’ultima esperienza in televisione per Donatella Raffai che poi si dedicò alla scrittura. Infatti, ha pubblicato un paio di libri. Attualmente si trova in Francia, in Costa Azzurra dove vive insieme al suo compagno, un ex regista italiano della Rai di nome Silvio Maestranzi.