Chi l’ha visto, lo strano oggetto sul tavolo viene notato dagli utenti

Chi l'ha Visto torna in onda, eccezionalmente di giovedì. Durante il collegamento con un ospite, gli spettatori notano uno strano oggetto

Chi l’ha visto: uno strano oggetto ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Il programma è tornato in onda ieri dopo uno stop forzato. Infatti Federica Sciarelli e sette membri dello staff sono stati in quarantena preventiva a causa dell’ospitata del Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo al tampone per il coronavirus.

Terminati i quattordici giorni di quarantena, Chi l’ha visto è tornato di giovedì, sfruttando il primo giorno utile dalla fine dell’isolamento precauzionale.

Torna Chi l’ha visto: lo strano oggetto sulla scrivania

Molti i momenti caldi nell’arco della puntata di Chi l’ha visto. Dai chiarimenti di Federica Sciarelli riguardo l’ospitata del Vice Ministro – causa dello stop forzato – all’appello:

Lì fuori non c’è nessuno. Chi scompare adesso, perciò, è ancora più in pericolo

Tuttavia, il popolo dei social è rimasto attratto soprattutto da un particolare della puntata di Chi l’ha Visto: lo strano oggetto sulla scrivania di un ospite.

#coronavirus: “Il sistema sanitario si sta organizzando, nessuno poteva aspettarsi un’onda del genere. Il caldo non risolverà il problema” #chilhavisto pic.twitter.com/8ZoRQzQOIw — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 26, 2020

Il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha dato il suo contributo alla trasmissione in video collegamento. Ha smentito di essere l’autore di un messaggio vocale whatsapp fake che sta circolando in questi giorni; ha risposto alle domande di Federica Sciarelli sull’emergenza coronavirus. Il tutto dalla sua scrivania, sulla quale è poggiato un modellino di coronavirus che ha suscitato l’ilarità del web.

Ma quello è un modellino del Covid19? #chilhavisto pic.twitter.com/sStTAMpq3L — Assia Neumann Dayan (@AssiaVonNeumann) March 26, 2020

a breve il tutorial su youtube: realizza il tuo modellino del virus #chilhavisto — lvca (@jjnlvca) March 26, 2020

Su questo modellino di coronavirus, gli utenti si sono sbizzarriti: “#chilhavisto scrivanie imbarazzanti” commenta qualcuno. E ancora: “#chilhavisto non oso pensare a cosa possa avere sulla scrivania un urologo”