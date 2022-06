Chi l’ha visto, ‘ha bevuto?’: Federica Sciarelli insospettita dalla strana voce al telefono 

Federica Sciarelli alla prese con una strana telefonata durante la trasmissione in diretta

Mercoledì 29 giugno è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto su Rai 3. Il programma, rigorosamente in diretta, si è concentrata sulla scomparsa di Maria Cendron, una ragazza che manca da casa da diverso tempo.

La giovane è scomparsa dalla provincia di Treviso e sarebbe andata a vivere dal suo vicino di casa, Renzo. Proprio quest’ultimo è intervenuto telefonicamente in trasmissione durante la puntata, scambiando alcune parole con la stessa conduttrice, che ha provato a capirci qualcosa di più.

Federica Sciarelli e la strana telefonata in diretta: il sospetto della conduttrice

Renzo però, è apparso al telefono piuttosto confuso, incespicando sulle sue stesse parole. Dopo alcuni momenti di difficoltà, Federica Sciarelli ha deciso di porre una domanda chiara e precisa a Renzo: “Mi scusi se glielo chiedo, ha bevuto? Perché sento che la voce impastata”.

Dopo alcune battute, la telefonata si è così interrotta, non senza qualche imbarazzo. Su Twitter inevitabilmente sono arrivati numerosi commenti alla strana telefonata.

“- Renzo, ha bevuto? Perché lei ha una strana voce, un po’ impastata questa sera – No, No, No…” ha riportato un utente su Twitter, condividendo la clip del momento avvenuto in trasmissione.

“La telefonata di Renzo resterà nella storia di Chi l’ha visto” ha twittato un altro utente, “Questa telefonata ha risollevato tutta la trasmissione” ha scritto qualcun altro.

Foto: Kikapress