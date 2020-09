Myriam Catania viene paragonata ad Anna Tatangelo durante un gioco al GF Vip ma lei non sa chi sia, poi si ricorda e la giudica poco elegante

Anna Tatangelo finisce in tendenza su Twitter dopo che al GF Vip Myriam Catania ha dichiarato di non sapere chi è. L’attrice viene paragonata alla cantante di Sora per il suo abbigliamento, che lei, tra l’altro, giudica poco elegante. E le parole della gieffina hanno scatenato una accesa polemica sia in casa che sui social.

GF Vip, Myriam Catania non conosce Anna Tatangelo?

Nelle scorse ore, gli autori del Grande Fratello hanno permesso ai concorrenti di utilizzare Twitter. Ognuno di loro ha dovuto scrivere un post ‘cattivo’ nei confronti di un coinquilino, rimanendo anonimi.

Qualcuno ha deciso di cinguettare sull’ex di Luca Argentero, che ha ricevuto diversi giudizi negativi. In particolare, sull’account ufficiale del GF Vip è apparsa anche la frase “Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”.

I Vipponi, poi, riuniti in salotto, sono stati chiamati a commentare i giudizi espressi dai loro compagni d’avventura, senza però conoscerne l’autore.

La gaffe di Myriam

Leggendo quel tweet, Myriam Catania ha provato ad analizzarlo per capire perché fosse stata paragonata ad Anna Tatangelo. Inizialmente, l’attrice ha ammesso di non ricordare chi fosse la cantante, poi ha detto qualcosa che non è particolarmente piaciuto ai fan.

“Mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante” ha esordito, dicendosi dispiaciuta che qualcuno dei suoi coinquilini abbia accusato anche lei di non avere un look raffinato.

"Anna Tatangelo":

Perché è stata definita una "donna non estremamente elegante" da Myriam Catania al #GFVIP pic.twitter.com/F0MmYvNjKi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 27, 2020

Non tutti, in realtà, sanno che l’ex di Gigi D’Alessio è nata a Sora e che fa la cantante, ma Myriam insiste: “Ora non so bene, ma ricordo che non è molto elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda”.

Su Twitter i fan di Anna sono scesi in campo difendendo la loro beniamina e tanti utenti trovano assurdo che Myriam non sappia chi sia, visto che è molto famosa.