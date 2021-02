Al termine della puntata di Che Tempo che Fa del 21 febbraio, Fabio Fazio ha fatto un annuncio: programma sospeso la prossima settimana per via di una operazione che non gli permetterà di parlare

A ridosso dell’inizio del Festival di Sanremo, Che tempo che fa salterà una domenica di programmazione come ha annunciato lo stesso Fabio Fazio al termine della puntata del 21 febbraio.

Che tempo che fa sospeso, il motivo

Dopo il monologo tenuto da Luciana Littizzetto, il conduttore si è preso un po’ di spazio per dare l’annuncio al pubblico che lo segue oramai da anni e ha detto:

“Lucianina, noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”.

Leggi anche: >> Che tempo che fa, Fabio Fazio e il gioco delle 3 cose a Bill Gates: come risponde in diretta

Il tradizionale collegamento con Sanremo per avere le ultime notizie dall’Ariston è stato infatti anticipato di una decina di giorni proprio per ovviare al cambio di palinsesto per motivi di salute.

Che tempo che fa sospeso, cosa andrà in onda al suo posto?

Fiorello e Amadeus si sono collegati con Fabio Fazio per annunciare la presenza di Loredana Bertè durante la prima serata della kermesse musicale che quest’anno si preannuncia piuttosto complicata.

Al momento non è ancora stato deciso cosa andrà in onda domenica 28 febbraio su Rai 3 per coprire la prima e la seconda serata che in genere spettano al lunghissimo talk di Fabio Fazio.

Foto: Kikapress