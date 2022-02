Che tempo che fa, l’orologio del Papa e quel dettaglio che incuriosisce: come mai l’orario non coincideva?

Che tempo che fa: diversi telespettatori notano un dettaglio sull'orologio di Papa Francesco. Ecco com'è fatto e la ragione di quell'orario diverso

L’ospitata di Papa Francesco a Che tempo che fa è stata accolta con estremo favore dal pubblico italiano anche se in moltissimi si sono concentrati sul suo orologio, notando alcuni dettagli che hanno fatto discutere sul web. Ma cosa avranno mai visto? Qual è la verità sull’orologio del pontefice?

Che tempo che fa: l’ospitata di Papa Francesco ha avuto un successo strepitoso… ma in molti si sono concentrati sul suo orologio! Photo Credits: Kikapress

Il dettaglio sull’orologio di Papa Francesco a Che tempo che fa

Andiamo con ordine. Domenica 6 febbraio, Sua Santità Papa Francesco è stato ospitato da Fabio Fazio a Che tempo che fa per una bellissima intervista. Il pontefice, in video-collegamento, ha fatto sorridere tutti con le sue battute, colpendo al cuore l’Italia intera con la sua grandissima umanità.

Uno dei dettagli che in tanti hanno notato è stato l’orologio che il papa indossava al polso: non un Rolex né qualcosa di costoso bensì un orologio di plastica da pochi euro. Un grande segno di umiltà da parte del pontefice, apprezzata da gran parte dei telespettatori.

La verità sulle lancette dell’orologio al polso del pontefice

Altri, però, guardando l’orologio al polso di Papa Francesco hanno notato un altro dettaglio: le lancette non segnavano lo stesso orario di messa in onda di Che tempo che fa.

Sul web in molti si sono chiesti il perché di tutto questo, tra chi ha ipotizzato che l’intervista fosse registrata e chi invece che l’orario differente corrispondesse alle otto ore di differenza con il fuso di Buenos Aires. Un po’ come se il papa volesse in qualche modo rimanere legato alla sua terra d’origine.

La verità è che, probabilmente, conoscendo anche alcuni precedenti già visti a Che tempo che fa (ad esempio l’ospitata di Lady Gaga), molto probabilmente l’intervista è stata registrata in precedenza e che quello al polso del papa sia l’orario dell’effettivo momento della sua realizzazione.

Photo Credits: Kikapress