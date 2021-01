A Che tempo che fa l’ospite d’eccezione è stata Maria De Filippi che, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha messo in piedi una gag virale facendo volare cacche in studio: ecco cos’è successo

Maria De Filippi a Che tempo che fa porta C’è posta per te

Quando Rai e Mediaset si incontrano, gli spettatori e gli utenti dei social sembrano apprezzare parecchio: a Che tempo che fa è arrivata Maria De Filippi portando C’è posta per te e scherzando con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Nino Frassica.

La gag con la comica torinese che legge una lettera di finte scuse a Fazio, mentre Nino il postino lo convince che dietro le sue parole si nascondano complimenti e non insulti, è decisamente piaciuta al pubblico. Complice una Maria De Filippi divertita e a suo agio che ha riso insieme a loro e addirittura si è lanciata nel volo delle cacche-droni in studio.

Sì, avete letto bene: terminata lo sketch di C’è posta la Littizzetto ha coinvolto la De Filippi in un’attività ben poco televisiva. Insieme hanno alzato dei droni a forma di cacca in studio, il tutto mentre un Fabio Fazio attonito si godeva, non senza qualche imbarazzo, la scena surreale.

Queen Mary e Lucianina show da Fazio

Sono piovuti molti complimenti in rete: Luca Dondoni ha twittato

“La gag di #CePostaPerTe a #CTCF è una delle cose più azzeccate (Frassica/Postino che piange è il Campione del Mondo) viste da qualche anno. Reboot+crossover+ecc Insomma un’evoluzione intelligente di una tv che non ha paura di se stessa e dei mix di Rete. Bravi”

Poi si legge anche: “La busta a manovella. Littizzetto che fa inside joke sulla puntata di ieri sera. Le facce di Frassica. Ma che bello quando in tv c’è un’idea #ctcf #chetempochefa #CePostaPerTe”

“C’è posta per te sulla Rai, con Luciana che manda la posta a Fazio e Nino Frassica come postino. Solo Maria può una cosa del genere. Queen non a caso. #CTCF”

C’è posta per te sulla Rai, con Luciana che manda la posta a Fazio e Nino Frassica come postino.

Solo Maria può una cosa del genere.

Foto@Kikapress