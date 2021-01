L’ultima puntata di C’è posta per te ha visto come protagonista indiscussa Sarina, la signora che ha ricevuto anche i complimenti del sindaco di Francavilla: cosa le ha detto il Primo cittadino

Sarina show a C’è posta per te, cos’è successo dopo la puntata

Anche se non avete visto l’ultima puntata di C’è posta per te, sapete chi è la signora Sarina e perché è diventata in men che non si dica tanto famosa da ricevere un messaggio di complimenti da parte del sindaco di Francavilla.

Maria De Filippi continua a stravincere la corsa agli ascolti con C’è posta per te: lo show del sabato sera di Canale 5 garantisce non solo emozioni o spensieratezza ma anche una apprezzabile dose di “chiacchiere della domenica” dimostrando di essere un programma cult al pari di Sanremo!

LEGGI ANCHE: — Cosa c’era nel barattolo dato da Marco Bocci a Silvia di C’è Posta per te? Cosa si è scoperto sul regalo e su chi ha pagato

In effetti la signora Sarina, all’anagrafe Rosaria Cannavò, ha fatto impazzire il pubblico in studio e a casa per aver perso la dentiera (le immagini sono state fatte vedere nel promo, ma tagliate nella puntata integrale) e per aver tenuto un vero e proprio show nel salotto di Queen Mary.

C’è posta, il sindaco di Francavilla scrive a Sarina

Quando la donna siciliana ha ricevuto la lettera dal postino – ha raccontato – tutto il paese di Francavilla ha partecipato al suo entusiasmo così Sarina ci ha tenuto a ringraziare il sindaco e i suoi concittadini: dato il successo della storia di Sarina grazie alla sua irrefrenabile simpatia, il primo cittadino Vincenzo Pulizzi ha voluto esprimere vicinanza e gratitudine alla donna.

La pagina fb di Francavilla che ringrazia la signora Sarina

⚰️⚰️⚰️⚰️#CePostaPerTe pic.twitter.com/I2HzCqP89S — gossippandosultrash (@ilmegliodelgoss) January 16, 2021

Sui social ha infatti scritto:

“GRAZIE SIGNORA SARINA per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte FRANCAVILLA. Grazie dal Sindaco, dal Vicesindaco, da tutta l’amministrazione, ma soprattutto GRAZIE DA TUTTA FRANCAVILLA!!!

Passato questo momento vi aspettiamo tutti a Francavilla di Sicilia!!”

Se Sarina è riuscita a farsi amare da tutta Italia grazie a C’è posta per te, potrebbe essere la testimonial giusta per riportare un po’ di turisti a Francavilla e soprattutto c’è chi non esclude la possibilità per lei di diventare una protagonista del trono over di Uomini e Donne.

LEI SI APPLAUDE DA SOLA, BACIA IL PUBBLICO COME UNA STAR E FA UNA DICHIARAZIONE D’AMORE A MARIA SARINA E MARIA LAMANNA D MUNTLION FISSE AL TRONO OVER, MARIA NON MI DELUDERE #CePostaPerTe pic.twitter.com/146O9AVPU5 — Giovanni☄️ 🐍LIMITATI🐍 (@truth_t3ll3r_) January 16, 2021

Foto: RedCommunications