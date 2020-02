C’è posta per te, Maria De Filippi asfalta omofobia: la frase alla mamma contraria all’amore lesbo

A C'è posta per te Maria De Filippi lancia un messaggio importante contro l’omofobia, parlando ad una mamma contraria all’omosessualità della figlia.

Chi conosce Maria De Filippi sa bene quanto la conduttrice Mediaset ci tenga a far passare messaggi importanti, come quello della lotta all’omofobia: è successo anche durante l’ultima puntata di C’è posta per te, dove la regina di Canale 5 ha detto qualche parola a riguardo ad una mamma contraria all’amore lesbo della figlia.

LEGGI ANCHE: — Cosa è successo alle ragazze dopo la storia a C’è posta per te: com’è finito il loro amore. Il matrimonio

La storia di Marcella e Miriam a C’è posta per te

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata di C’è posta per te, è stata portata la storia di Marcella e Miriam, due ragazze lesbiche tra le quali c’è una storia d’amore. La mamma di Marcella, però, non ha mai accettato questa storia, arrivando a rifiutare ogni rapporto con la figlia e la sua compagna.

“Mia figlia – ha detto la donna davanti alla busta – ha avuto dei ragazzi bellissimi e questo cambiamento non lo accetto. Non è nata così. Siamo cresciute assieme con tanti problemi”.

Poi, ha utilizzato delle parole che non sono affatto piaciute a Maria: “Io su queste cose non ci posso fare niente. Mi spiace! Tanto di me lei non ha bisogno! Era normale! Io voglio solo mia figlia. Mi dispiace che mia figlia stia con una donna”.

C’è Posta per te: Maria De Filippi contro l’omofobia

In realtà poi, alla fine, la donna ha deciso di aprire la busta, pur continuando a ripetere che l’amore lesbo non sia normale. È a quel punto che, a C’è posta per te, Maria De Filippi ha pronunciato poche parole contro l’omofobia. Che però pesano come un macigno.

“Rifletti quando dici che non è normale – ha detto la conduttrice – Tua figlia si è solo innamorata, esistono anche le persone. Basta”.

Un messaggio grandissimo, quello della conduttrice, che è riuscita ad asfaltare ancora una volta l’omofobia dimostrando la sua grande umanità.

Purtroppo è come scontrarsi contro un muro di gomma… #CePostaPerTe pic.twitter.com/EpXAX7jxWD — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 22, 2020

foto: Red Communications