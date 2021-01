Con 24 edizioni è lo show più longevo della tv italiana, ma i segreti di C'è posta per te non finiscono qui

Sabato 23 gennaio torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi.

C’è Posta per te, i segreti che non sapevi ancora sul programma

Un successo che il 12 gennaio scorso ha spento ben 21 candeline. Ma quali sono i suoi segreti? L’ingrediente principe sono senza ombra di dubbio le emozioni e le storie che vengono raccontate. Ma anche l’abilità, la delicatezza e la sobrietà con cui Maria De Filippi le porta sul piccolo schermo.

10 segreti che forse non sapete.

1 – Con ventiquattro edizioni all’attivo, è il people show più longevo della televisione italiana

2- La prima puntata andò in onda in onda il 12 gennaio del 2000 e il primo ospite fu l’indimenticabile e immenso Alberto Sordi.

3 – Alla regia c’era Paolo Pietrangeli che ancora oggi cura la messa in onda del programma.

4 – Nelle 24 edizioni il record della puntata più seguita appartiene alla prima della terza edizione, andata in onda il 13 gennaio 2001. In quell’occasione alcuni concorrenti della prima edizione del Grande Fratello furono postini per un giorno.

Tra alti e bassi: i record positivi e negativi

5 – Il record negativo invece, è della prima puntata della Sedicesima edizione, andata in onda l’8 settembre 2012.

6 – Il programma appare nel film Finalmente la felicità del 2011 diretto da Leonardo Pieraccioni. Il protagonista Benedetto Parisi (Pieraccioni), partecipa allo show di Maria De Filippi. C’è Posta per Te compare anche nella seconda stagione de I Cesaroni, nell’episodio dal titolo La posta del cuore.

7 – Il format ideato da Maria De Filippi, che ne detiene i diritti, è stato esportato in 16 Paesi tra cui Stati Uniti, Francia, Spagna, Canada, Egitto e Romania.

8 – Tanti gli ospiti che Maria De Filippi accoglie nella sua trasmissione, ma ce ne sono alcuni che tornano più spesso di altri. Chi sono? Francesco Totti, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Ezio Greggio, Enzo Iachetti, Luca Argentero, Gabriel Garko, Marco Bocci, Alessandra Amoroso.

9 – I postini sono tra le figure chiave di questo programma; e tra loro ci sono stati anche volti noti come quelli di Rossella Brescia, Walter Zenga e Raffaella Mennoia

10 – Sebbene da un po’ di tempo a questa parte il giorno della messa in onda sia il sabato, per la prima seconda e quarta edizione si è alternato tra il mercoledì il venerdì e la domenica. La serata del sabato fu sperimentata per la prima volta nella terza edizione e dalla quinta in poi è diventata la serata di C’è posta per te.

