C’è Posta Per Te, ‘hanno chiamato la polizia’: cosa svela la postina

Le storie sono il punto di forza di 'C'è posta per te' ma non sempre le consegne delle missive sono semplici. Parola della postina Chiara

Sabato 20 febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te lo show condotto da Maria De Filippi che regala sempre grandi emozioni. Ma non sempre le consegne delle missive avvengono senza intoppi, come racconta la postina Chiara Carcano.

Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Chiara (postina nella trasmissione di Queen Mary da due anni) ha raccontato di una volta in cui venne chiamata la polizia per farla allontanare.

“Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la polizia” Chiara Carcano a Tv Sorrisi e Canzoni

Le soddisfazioni e le emozioni positive sono comunque tante. Anche Chiara come il suo collega Marcello Mordino continua a commuoversi dietro le quinte del programma. D’altronde la forza di C’è posta per te oltre allo straordinario team è proprio nella potenza delle storie che sanno regalare grandi emozioni.

Tra le soddisfazioni anche quella di aver incontrato il suo vip preferito: Johnny Deep. “Mi sentivo male solo ad averlo così vicino.”

Crediti foto@RedCommunications