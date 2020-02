C’è posta per te, altre bugie di Giovanna per Maria de Filippi: segnalazione dopo la puntata

Giovanna non ha detto tutta la verità a Giuseppe durante C'è Posta per te: sui social molti utenti segnalano le bugie dette in puntata

Sta facendo ancora discutere la storia di Giovanna e Giuseppe andata in onda sabato scorso a C’è Posta per Te. L’uomo si era rivolto alla redazione del people show di Maria De Filippi per ritrovare una donna del quale si era invaghito tantissimi anni fa. In studio sono arrivate tre donne e nessuna sembrava essere quella giusta. La vera Giovanna, però, era seduta proprio di fronte a lui e non aveva detto tutta la verità. La serie di bugie sarebbe continuata anche dopo aver ammesso di essere lei l’ex fiamma di Giuseppe. Ecco cosa sta succedendo.

Giovanna ha mentito a C’è Posta per Te

Tutti gli indizi portavano a lei, ma Giovanna a C’è Posta per Te, prima ha negato di avere avuto un flirt in gioventù con Giuseppe, poi ha ammesso la (presunta) verità, liquidando il povero siciliano.

Giuseppe si è visto chiudere la busta in faccia: le tre donne rintracciate dalla redazione del programma non sembravano rispondere alla persona che lui cercava. Eppure, tutti gli indizi portavano verso una di loro in particolare.

La Giovanna in questione, visibilmente in difficoltà, ha prima negato di conoscerlo, per poi ammetter che era lei quella ragazza che gli aveva fatto perdere la testa negli anni ’50. Ora però, felicemente sposata, non voleva più essere cercata.

Le bugie scoperte sui social

Giovanna, però, non avrebbe mentito solo prima di chiudere la busta ma anche nel confronto successivo concesso dagli autori di C’è Posta per Te.

Seduta su un divanetto, dietro le quinte, ha parlato con Giuseppe ma anche in quel caso non ha detto tutta la verità. Secondo molti utenti che hanno commentato la storia sui social, la donna non è sposata come dichiarato all’uomo.

“Lo sanno tutti che è separata” scrivono diverse persone che vivono nella sua stessa città.

Insomma, la donna ha continuato a dire bugie per tenere lontano Giuseppe. L’uomo, nel frattempo, è diventato un idolo sul web e molti lo hanno persino proposto per il Trono Over di Uomini e Donne. Queen Mary coglierà il suggerimento?