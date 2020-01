C’è posta per te, gaffe Mara Venier sulla crociera regalo: ‘Tanto paga Maria de Flippi’

Sorpresa con gaffe a C'è Posta Per Te dove è intervenuta Mara Venier: "La crociera regalo? La paga Maria" ha rivelato in puntata

Ormai è risaputo: Mara Venier è la regina delle gaffe e a C’è Posta Per Te, intervenuta come ospite nella seconda puntata, ne ha dato conferma. La conduttrice Rai si è lasciata andare in una inconsueta rivelazione che ha scatenato ilarità tra il pubblico in studio e a casa.

Gaffe di Mara Venier a C’è Posta Per Te: chi paga i regali?

Mimmo è un ragazzo con il quale la vita non è stato molto tenera: la donna che amava è morta prematuramente in un incidente stradale. Lui è rimasto da solo, con la loro bambina, circondato da persone care che non gli hanno fatto mancare il loro affetto. Tra questi, i suoceri e il cognato, che hanno sofferto il suo stesso dolore.

Scrive così a C’è Posta Per Te per ringraziarli e chiede di far intervenire in studio Mara Venier. La sorpresa è riuscita e il racconto di Mimmo ha emozionato tantissimo il pubblico. Come spesso accade in queste occasioni, la signora della domenica di Rai 1, in quanto ospite, ha riservato un regalo per i protagonisti della storia: una crociera da fare tutti insieme.

Ma proprio durante l’annuncio del regalo, Zia Mara si è lasciata scappare un dettaglio che divertito molto i telespettatori.

Dove andiamo in crociera? Tanto paga Maria

Al termine del racconto della toccante storia, Mara Venier ha comunicato a Mimmo e ai suoi parenti che, dopo la loro partecipazione a C’è Posta Per Te, li aspettava un bel viaggio. La conduttrice Rai, infatti, ha annunciato che c’era una bella crociera che li aspettava. “Scegliete voi dove andare, tanto paga Maria” ha detto piuttosto divertita, riferendosi all’amica De Filippi.

Un’affermazione che ha suscitato grande ilarità in studio e anche a casa. I telespettatori hanno apprezzato l’esilarante siparietto, trovando spassosa l’involontaria rivelazione di Mara. Da quelle parole, notano in tanti, si capisce che i regali di cui spesso sono destinatari alcuni protagonisti della trasmissione, sono pagati dalla produzione e non dagli ospiti.

“Ha sgamato che i regali sono coperti dalla produzione. Aiuto. Se non sgama qualcosa non è lei” osserva qualcuno su Twitter.