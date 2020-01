C’è posta per te, il gesto di Maria De Filippi per Federica e Salvatore

Nessun lieto fine per Salvatore e Federica a C'è Posa per Te: lei non perdona l'ennesimo tradimento di lui e Maria non interviene neanche per farle cambiare idea. Ecco perché

Lui tradisce (più volte) la moglie, lei lo perdona sempre ma di fronte a una lunga storia extraconiugale, il matrimonio finisce. Non è servito andare a C’è Posta per Te a Salvatore, marito fedifrago respinto per sempre da Federica, stanca della situazione. Ma ciò che ha colpito il pubblico di questa storia, è stata la reazione di Maria De Filippi: l’uomo non ha raccontato tutto e la conduttrice non prova neanche a convincere la moglie a perdonarlo.

Federica non perdona Salvatore a C’è Posta per Te

Quella di Federica e Salvatore è una storia comune, già sentita più volte a C’è Posta per Te. A scrivere alla redazione del programma di Canale 5 è lui: cerca il perdono della moglie dopo averla tradita durante il matrimonio.

Lei, in realtà, in passato aveva già riaccolto il marito in casa ma stavolta è decisa a non dargli un’altra possibilità perché il marito ha avuto una vera e propria relazione con un’altra donna.

“Ti amo, sono pentito” ripete più volte Salvatore. Parole che non smuovono Federica, che con cinismo ride di fronte a quelle affermazioni.

Fin da subito, insomma, si capisce che la donna è stata molto ferita e che ora non è più disposta a subire l’ennesima delusione.

La reazione di Maria De Filippi

Dopo che Salvatore ha parlato, chiedendo perdono, Federica chiede a Maria cosa abbia raccontato l’uomo e se l’ha messa a conoscenza davvero di tutto, di ogni dettaglio di quel tradimento.

“Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? Da dove li ha presi questi soldi? Li ha tolti alla famiglia” rivela la donna.

Lui ammette di aver omesso questo particolare e lei chiede di chiudere la busta. A questo punto, la conduttrice – che non era a conoscenza di questo retroscena – non prova più neanche a convincere Federica e prende atto della sua decisione.

Sui social, intanto, anche il pubblico sembra soddisfatto per l’epilogo di questa storia: “Federica, facci sognare mandando a fare in c**o un ex su rete nazionale!” cinguetta qualcuno su Twitter.