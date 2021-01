Vi siete mai chiesti cosa succede dietro le quinte di C’è posta per te? Parla Gianfranco Apicerni, ecco cos’ha rivelato

C’è posta per te, cosa accade dietro le quinte?

Il sabato sera continua ad essere terreno di Maria De Filippi che con C’è posta per te ha trovato, oramai da anni, una formula ben rodata per fare il boom di ascolti garantendo spettacolo, commozione e sorprese al pubblico. Ma vi siete mai chiesti come vengono organizzate le storie del people show di Canale 5 e cosa succede dietro le quinte?

A dar conto di qualche dettaglio in più è stato Gianfranco Apicerni, uno dei postini più amati di C’è posta che quest’anno festeggia 10 anni di onorato servizio di consegna lettere in bicicletta.

L’ex volto di Uomini e Donne, che si sarebbe anche candidato a partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, aveva fatto sapere al settimanale Nuovo come avvenissero i contatti con i protagonisti della trasmissione.

Era il 2011 quando Apicerni svelò:

“Se è vero che noi postini non chiacchieriamo con le persone a cui consegniamo le lettere? Verissimo. Dopo aver consegnato la posta c’è una persona della redazione che si occupa di tutto. Noi vediamo solo quello che vedono anche i telespettatori da casa”.

Il postino su Maria De Filippi: come si comporta con i protagonisti delle sue storie

Su Maria De Filippi, poi, soltanto parole piene di affetto e di stima e una piccola chicca che rende Queen Mary ancor più adorabile agli occhi dei suoi fan:

“E’ successo che Maria si commuova durante le storie, anche se lei non è solita mostrarlo in pubblico. Quando è accaduto è stato bellissimo perché è emersa la sua grande sensibilità”.

Il sabato sera di Canale 5 è ormai occupato da anni da C’è Posta per Te. Un programma di successo che Maria De Filippi ha saputo far entrare nelle abitudini e nel cuore di moltissimi italiani. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: ospiti speciali e tante storie di persone comuni fatte di sentimenti ed emozioni.

Ma cosa accade dietro le quinte della popolare trasmissione? A svelarlo è uno dei postini, Andrea Offredi, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: “C’è una cosa che non si vede in TV, quando Maria racconta la storia, lì (in studio, ndr) è la prima volta che noi postini scopriamo il motivo per cui coloro che siamo andati a cercare sono in trasmissione”.

Inoltre, ai postini è vietato interagire con le persone ospiti del programma prima che la loro storia venga raccontata, anche se Andrea rivela: “Dopo la fine della storia è capitato”.

L’effetto sorpresa, dunque, non è riservato solo ai protagonisti del programma, ma anche ai componenti del cast e mentre la puntata viene registrata, racconta ancora Offredi, “rimaniamo dietro le quinte, con uno schermo davanti, immersi nel buio”.

Tutto questo contribuisce ovviamente a suscitare una carica emotiva anche negli stessi postini. Non a caso, quando poi bisogna presentare gli ospiti in studio, Andrea ammette: “Non riesco a trattenere le lacrime. Siamo tutti così catturati dal loro vissuto da sentirci vicinissimi alle loro emozioni”.

(foto @ufficostampacepostaperte)