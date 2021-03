Carta Bianca, lite tra Simona Ventura e Bassetti: ‘Non mi tappa la bocca lei’

A Carta Bianca va in scena uno scontro epico tra Simona Ventura e Matteo Bassetti, che si sono attaccati sui metodi di cura del Covid-19

Succede di tutto a Carta Bianca, dato che negli studi della Berlinguer è andato in scena uno scontro epico tra Matteo Bassetti e Simona Ventura sul tema del Covid-19. Ma come mai il noto medico e la conduttrice tv sono arrivati a litigare in tv? Cosa avrà fatto scattare la molla di questo scontro?

LEGGI ANCHE — COVID, ‘evitiamo caccia alle streghe’: Guenda Goria svela cosa succede quando si arriva a Sharm el Sheikh

A Carta Bianca, Simona Ventura e Matteo Bassetti arrivano allo scontro verbale dopo alcune dichiarazioni della conduttrice tv. Foto: Kikapress

Carta Bianca: lo scontro tra Matteo Bassetti e Simona Ventura

Tutto è partito dalla testimonianza di Simona Ventura, che davanti a Bianca Berlinguer e a Matteo Bassetti ha raccontato la sua esperienza, dopo aver superato la positività al Covid-19: “La verità è che quando tu ti ritrovi con una positività non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente’. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito”.

Questa testimonianza ha però subito infastidito Bassetti, che è sbottato contro la conduttrice, etichettando il suo messaggio come sbagliato: “Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Quindi se permette, ascolti quello che i medici le dicono. Perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore, se lei non aveva sintomi. Avere un principio di polmonite non vuol dire avere un’embolia polmonare e aver bisogno del cortisone. Altrimenti avremo milioni di persone che si cureranno in maniera errata. Questo bisogna dirlo nel servizio pubblico. Che interesse avrei a dire il contrario? Io sono il primo che vorrei far star meglio le persone”.

La Ventura contro l’infettivologo: “Lei non mi tappa la bocca”

Poi, l’infettivologo ha aggiunto: “Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Dica le sue cose, non come si tratta il Covid. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici”.

È a quel punto che Simona Ventura ha lanciato la stoccata finale contro Matteo Bassetti: “Io non voglio fare il suo mestiere, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professor Bassetti. Certamente non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”.

“E non mi fate proprio paura se mi venite vicino, perché io le mazzate le so dare” (BASSETTI VERSION ) #cartabianca @Simo_Ventura pic.twitter.com/JbY6XijFup — AlbertoFacco (@AlbertoFacco) March 23, 2021

Foto: Kikapress