Lo scrittore è a Erto, sulle sue montagne: si collegherà stasera con lo studio di Carta Bianca? La Berlinguer ha dato il suo via libera

C’è grande attesa fra il pubblico affezionato di Carta bianca, programma di approfondimento di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, per capire come finirà “il caso Mauro Corona”: lo scrittore e scultore si era reso protagonista di un brutto momento due settimane fa, discutendo con la conduttrice e finendo per gridarle “zitta gallina”.

Non è la prima volta che Mauro Corona e la Berlinguer discutono, ma questa sembra essere decisamente più grave delle altre. Lui si è scusato in diretta durante un’intervista a Radio Capital con Daria Bignardi e mentre Bianca Berlinguer si è detta aperta al suo ritorno in video, la Rai ha minacciato addirittura azioni legali.

Carta Bianca Mauro Corona cacciato via? Cosa sta succedendo

In un comunicato stampa, la Rai aveva preso fermamente posizione: “Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”.

Corona non commenta, anche se nel suo ultimo post su Instagram ha parlato di lezioni di vita ricevute da analfabeti.

Durante l’ultima puntata, nella quale Corona è stato assente, Bianca Berlinguer aveva invece auspicato il suo ritorno “dopo una attenta riflessione da parte di entrambi”, “risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”.

Martedì 6 ottobre Mauro Corona sarà in collegamento a Carta Bianca? Per ora si sa che lo scrittore è sulle sue montagne, ad Erto, dove è stato individuato da un utente di Instagram che l’ha immortalato al bar.

Il pubblico ama la poesia amara di Corona e il suo sguardo disincantato ma realistico sulla vita e vorrebbe rivederlo a “Carta Bianca”, mentre lui stesso aveva confessato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in video e che si sarebbe sforzato per finirla: non resta che attendere il verdetto di questa sera.