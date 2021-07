Carramba che sorpresa, cosa aveva previsto Raffaella Carrà ben 26 anni fa che poi si è avverato nel 2021

La Rai ha deciso di trasmettere alcune puntate di Carramba che Sorpresa, per ricordare parte del grande lavoro artistico di Raffaella Carrà.

Tra queste, è andata in onda una replica del 1996 dove Raffaella aveva invitato in trasmissione Roberto Mancini, allora numero 10 della Sampdoria.

A distanza di anni, le parole di Raffaella assumono i contorni di una profezia che si è avverata diversi anni dopo. La Carrà in quell’occasione dedicò proprio a Mancini delle parole importanti:

“Io spero di rivederti con un’altra maglia, quella Azzurra, perché Maldini e Mancini fa anche rima. Quella sarà la maglia che coronerà la sua grande e straordinaria carriera” disse Raffaella.

25 anni dopo la previsione di Raffaella si è in qualche modo avverata: Mancini, non come giocatore, bensì come allenatore, ha portato la Nazionale alla vittoria degli Europei.