Carramba che sorpresa è divenuto un cult della televisione italiana, merito anche dei carramba boys. Ma che fine hanno fatto?

Carramba che sorpresa è uno dei programmi di maggior successo della Rai ed è senza ombra di dubbio entrato nel cuore di tutti gli italiani. Come dimenticare l’entusiasmo con cui la grande Raffaella Carrà annunciava che “Dopo tanti anni tizio è qui!” o il suo iconico ‘Carramba che sorpresa’ entrato ufficialmente nel 2008 nel Dizionario della lingua italiana.

E poi gli incontri tra i fan e i loro idoli: chi era adolescente in quegli anni sicuramente avrà desiderato almeno una volta di essere uno dei fortunati protagonisti del programma. E tra una sorpresa e uno stacco musicale, come non citare i Carramba Boys? I bellissimi 40 valletti della Carrà.

Carramba che sorpresa, che fine hanno fatto i carramba boys? Ecco cosa fanno oggi

Per alcuni di loro la trasmissione è stata un trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo. È il caso di Danilo Brugia, Thierno Thiam detto Billo, Franklin Santana, Daniele Abbafati, Walter Rolfo e Massimiliano Varrese. Ma che fine hanno fatto oggi questi carramba boys?



Danilo Brugia lo abbiamo visto in Centovetrine e anche nell’edizione del 2012 di Tale e Quale Show. Thierno Thiam, ha preso parte ad importanti film come la Finestra di Fronte di Ferzan Ozpeteck e Sotto una buona stella di Carlo Verdone. Presto lo vedremo anche in Addio al nubilato di Francesco Apolloni. Franklin Santana ha preso parte a diverse fiction di successo, come L’ispettore Coliandro e Squadra antimafia Palermo Oggi.

Daniele Abbafati una volta lasciato il programma della Carrà, è entrato in pianta stabile nel programma i Fatti Vostri. “Dopo l’esperienza con Raffaella Carrà – ha raccontato a Il Messaggero.it – avevo saputo che c’erano i provini per I Fatti Vostri e la produzione aveva individuato alcuni volti tra i Carramba Boys”.

Walter Rolfo è un affermato autore televisivo oltre che un eccellente illusionista: il suo talento e la sua abilità nella magia lo ha fatto entrare nel Guinness dei Primati.

Infine Massimiliano Varrese, si era fatto notare all’interno del programma come ballerino e cantante. Ha proseguito con successo la sua carriera nel mondo dello spettacolo facendo parte del corpo di ballo di Stasera Pago io lo spettacolo di Fiorello, e ha fatto parte del corpo di ballo di Geri Halliweell. Ha anche portato avanti la sua carriera come attore che lo ha visto partecipare tra gli altri a ‘Sotto Copertura’ lo spin off della serie Carabinieri.

Crediti foto@Kikapress