Carlo Conti è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha creato imbarazzo in studio per una battuta pepata su una foto da bambino

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Carlo Conti ha presentato la nuova stagione di Top 10, in partenza venerdì 23 aprile, poi non ha mancato di tirare fuori il suo spirito goliardico da vero toscanaccio commentando una foto da bambino.

Carlo Conti, battuta hot dalla Bortone

Lo scatto in bianco e nero ritrae il conduttore da piccolo in costumino, durante una vacanza con la famiglia a Castiglioncello: la mise di Conti è stata la perfetta occasione per seminare imbarazzo in studio tra i presenti.

“Notate il fisico. Ora però, insomma, c’è questa parte… questa parte, che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura, vista l’età”.

Leggi anche: >> Carlo Conti su Pieraccioni e Panariello: ‘Ne abbiamo combinate tante’. Cosa svela su quella famosa serata

Conti mette in imbarazzo tutti a Oggi è un altro giorno: la foto del suo ‘talento’

Serena Bortone ha cercato di andare avanti ma Jessica Morlacchi non ha resistito: “ci ho fatto caso anche io, in realtà”.

Momenti di imbarazzo a #oggieunaltrogiorno tra Carlo Conti, Jessica Morlacchi e Serena Bortone pic.twitter.com/VqB0aaRwgr — Roberto Mallò (@robymallo) April 21, 2021

Conti, evidentemente lusingato dalle attenzioni dell’ospite fissa della trasmissione Rai, ha rincarato la dose: “Ci ha fatto caso. Con tutto quel ben di Dio, sei andata a guardare proprio lì?”, poi ha messo ancor più a disagio la padrona di casa.

“Serena, ti vedo poco serena” per passare a redarguire la Morlacchi: “Si può levare? Perché c’è ancora l’immagine. Si distrae la Morlacchi”.

Foto: Kikapress