Carlo Conti torna in tv con un montaggio dei momenti più suggestivi de I migliori anni: in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parla di uno dei suoi grandi rimpianti

Carlo Conti tornerà venerdì 10 luglio in tv con “I migliori anni”, una sorta di best of di uno dei programmi storici del conduttore toscano: non si tratterà di puntate inedite ma di un rimontaggio dei momenti migliori, 8 puntate per 8 anni di show.

LEGGI ANCHE: — Carlo Conti commenta la rivalità con Paolo Bonolis e lancia frecciatina a d’Urso e Venier?

Carlo Conti, retroscena su “I migliori anni”

Conti ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni parlando di questo nuovo passaggio in tv de “I migliori anni” e rivelando un suo rimpianto legato allo show:

“Ho corteggiato a lungo Donna Summer ed ero quasi riuscito a convincerla a venire da me, incastrando l’ospitata con uno dei suoi rari viaggi in Europa… Ma poi non siamo riusciti a far coincidere le date ed è sfumato tutto”

Una delusione per Carlo, che sulla disco music degli anni ’70 ha fatto diverse puntate: Donna Summer è poi scomparsa nel 2012, lasciando irrealizzato il sogno del conduttore di averla in studio.

Carlo Conti ha parlato anche di un altro sogno che non è riuscito a realizzare, quello di condurre lo show insieme agli amici Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi:

“Avremmo dovuto fare un’edizione dei Migliori anni con solo tre decenni in gara e presentarne uno a testa. E’ stato un piccolo sogno ma purtroppo non è andato in porto”

Tanti gli ospiti e le emozioni vissute in otto anni di show: secondo Carlo Conti, il personaggio più simpatico è stato Sylvester Stallone, il più divertente Paolo Villaggio che si è presentato vestito da Fantozzi, il più commovente Johnny Dorelli, il più alla mano Arnold Schwarzenegger, la più bella Kelly LeBrock e la più elegante Virna Lisi, mentre l’ospitata che lo ha reso più felice in assoluto è stata quella di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.