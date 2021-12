Capodanno in tv da incubo, chi salta i programmi su Canale 5 e Rai 1 per il COVID: la lista

Per gli italiani è ancora una volta un capodanno insolito, il Covid sembra non dare tregua e tra i contagiati ci sono anche i vip

Quello del 2021 sarà un capodanno diverso, ancora di più rispetto all’anno scorso quando tutti gli italiani erano chiusi in casa e speravano nella fine del Covid-19. Il virus invece sembra proprio non volerci abbandonare e continua la sua corsa nel mondo.

In occasione dell’ultimo dell’anno sono tanti gli eventi che sono stati annullati a causa delle chiusure e dell’aumento dei contagi, tra questi rischiano di saltare anche gli appuntamenti su Rai 1 e Canale 5. Sono tanti i vip che si trovano in isolamento o sono positivi.

Capodanno in tv, i vip positivi che non si esibiranno

In questi giorni non si parla di altro, sui social i vip continuano a mostrare i test molecolari e a dare notizia della propria positività. Tra questi ricordiamo Al Bano, Pio e Amedeo, Andrea Damante, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Le star avrebbero dovuto partecipare al galà musicale di Canale 5 che anche quest’anno vedrà Federica Panicucci come conduttrice.

Dopo un screening finalmente Mediaset ha potuto annunciare i cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, ecco la lista: Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

Gli invitati che dovranno rimanere a casa hanno già avvisato i fan attraverso messaggi e foto pubblicati sui social dove hanno consigliato a tutti di fare la terza dose di vaccino per cercare di uscire dal caos il prima possibile.

A quanto pare nessuno di loro è in condizioni gravi e tutti sono isolati solo con lievi sintomi, è probabile che con qualche giorno riescano ad uscire e a tornare sul pezzo. Anche Gigi D’Alessio è risultato positivo e non potrà partecipare a L’Anno che verrà su Rai 1.E voi cosa farete questa sera?

FOTO: @KIKAPRESS