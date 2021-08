Canzone segreta, gaffe e momenti più strani della prima edizione con Belen, Bocci, Parietti e Amanda Lear

Dal 6 agosto al 3 settembre, Rai 1 trasmette il venerdì sera le repliche di Canzone Segreta, lo show è condotto da Serena Rossi che a ogni puntata ospita personaggi noti della televisione e non solo.

Gli spettatori avranno così modo di rivedere i momenti più belli ma anche le gaffe commesse da alcuni dei protagonisti:

Amanda Lear ad esempio, appena seduta sulla poltrona bianca aveva lanciato una battuta sul microfono finito in un posto “inusuale”.

E ancora Laura Chiatti e Marco Bocci, che nonostante siano una coppia nella vita, avevano partecipato separatamente allo show.

Belen Rodriguez invece non aveva riconosciuto suo padre Gustavo, comparso in puntata per dedicarle una canzone.

Anche Marcella Bella non era riuscita a riconoscere Alba Parietti in versione drag Queen, salita sul palco per dedicarle la sua stessa canzone “Nell’aria”.

L’appuntamento con la replica di Canzone Segreta è per questa sera alle 21.25 su Rai 1.