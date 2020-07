Can Yaman torna in tv con una nuova serie tv: l’attore ritrova anche l’attrice di Bitter Sweet

L'attore turco e la collega Özge Gürel, la Nazli di Bitter sweet, sono già al lavoro sul set di una nuova serie, dove interpretano due vicini di casa destinati ad innamorarsi

Ormai il suo è un nome noto per tutti gli appassionati di serie tv turche: Can Yaman è decisamente l’uomo del momento, nel suo paese ma anche in Italia, e dopo i grandi successi “Bitter Sweet” e “DayDreamer” è già sul set di una nuova serie, dove ha ritrovato anche una vecchia conoscenza.

Can Yaman torna in tv con una nuova serie

Can torna in tv come protagonista di Bay Yanlış, questo il titolo della nuova fiction, e sarà sempre in coppia con Özge Gürel, la Nazli di Bitter Sweet. I due evidentemente insieme funzionano bene e in questo nuovo lavoro saranno rispettivamente Özgür, un ricco barista dalla vita un po’ superficiale, e Ezgi, una ragazza stufa di trovarsi in storie complicate che è in cerca del vero amore.

Özgür ed Ezgi sono vicini di casa e lei si affiderà a lui per consigli amorosi, finchè, come nelle migliori trame da commedia romantica, si innamoreranno.

Il regista di Bay Yanlış è Deniz Yorulmazer e nel cast, oltre alla già nota Özge Gürel troviamo anche Fatma Toptaş (la Sibel di Cherry Season).

Per ora ancora non si conosce la data di uscita di Bay Yanlış nè sulla Fox turca nè in Italia: tutto era bloccato a causa del Coronavirus e solo da poco gli attori sono tornati sul set. L’ipotesi più accreditata è che per vedere la nuova serie con Can Yaman anche sulla nostra tv ci voglia almeno il 2021.

Nel frattempo, gli appassionati di Can dovranno accontentarsi di vederlo in DayDreamer, in onda tutti i giorni su Canale 5, nei panni di Cam.