Sulla pagina Fb di Caduta Libera è stato commesso un errore legato a L’Eredità: nel post si invitava a guardare Rai 1, poi la correzione

Sempre più spesso ci ritroviamo a pagare dazio per avere un social media manager distratto o intento a gestire più account contemporaneamente.

Caduta Libera, gaffe su L’Eredità: cos’è successo

Anche ai più alti livelli può accadere qualche svista: è successo con Caduta libera di Gerry Scotti quando ieri pomeriggio, sulla pagina Facebook del programma di Canale 5, i telespettatori sono stati invitati a sintonizzarsi alle 18.45…

Peccato che gli amministratori del profilo abbiano dato appuntamento su Rai 1 invece che sulla rete ammiraglia Mediaset.

Flavio Insinna e L’Eredità ringraziano sentitamente per questa involontaria sponsorizzazione del quiz Rai: anche se l’errore è stato prontamente corretto, la cronologia non cancella le prove, così come tra i commenti è possibile risalire alla gaffe.

Utenti stufi delle repliche di Caduta Libera

Oltre al fatto che gli spettatori si sono particolarmente lamentati per la messa in onda continua delle repliche del gioco condotto da Scotti, c’è chi non ha perdonato la svista social: