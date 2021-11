Bohemian Rhapsody, tante scene tagliate su Rai1. Dove vedere il film completo

Nel giorno del trentesimo anniversario della morte di Freddie Mercury, Rai1 ha deciso di trasmettere il film Bohemian Rhapsody

Nel giorno del trentesimo anniversario della morte di Freddie Mercury, Rai1 ha deciso di trasmettere il film Bohemian Rhapsody. Il film, del 2018, è valso l’Oscar a Rami Malek come miglior attore per l’interpretazione di Freddie.

Nella pellicola vengono raccontati gli esordi dei Queen come band, fino alla loro apparizione al concerto Live Aid di Wembley nel 1985. Freddie Mercury aveva da poco scoperto di essere malato e da lì in poi inizierà un altro doloroso capitolo per i Queen.

Gli spettatori però hanno notato che nella messa in onda sono state tagliate alcune scene: “Ma hanno tagliato un pezzo?”, ha scritto qualcuno su Twitter.

“Ma perché hanno tagliato tutte queste scene? Dove posso vedere il film per intero?” hanno chiesto diverse persone sui social.

Il film è disponibile in versione integrale su Prime Video, la piattaforma di streaming firmata Amazon, e a breve dovrebbe essere disponibile anche su Netflix.

