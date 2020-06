Benedetta Rossi sbaraglia tutti: il traguardo inaspettato con le sue ricette

Benedetta Rossi fa il botto sui social e raggiunge un nuovo inaspettato traguardo grazie alle sue video-ricette, sempre più amate dagli italiani.

Benedetta Rossi la conosciamo tutti: è una delle food blogger più amate del web, che è approdata in tv sui canali Discovery e che oggi ha raggiunto un altro strepitoso traguardo, dovuto alla sua bravura, competenza e simpatia. Ma cosa sarà mai successo di tanto inaspettato?

Benedetta Rossi: il nuovo traguardo social è incredibile

Andiamo con ordine. Durante la quarantena, tanti di noi si sono chiusi in casa a cucinare. E ovviamente, per trarre ispirazione e carpire nuovi trucchi, quale metodo migliore che affidarsi alle sapienti mani dei food blogger?

Non è quindi un mistero che in questi mesi Benedetta Rossi abbia raggiunto un nuovo traguardo, confermandosi stabilmente in testa alla Top 15 dei video creator italiani più popolari sui social.

Secondo la classifica redatta da Primaonline, nel solo mese di maggio i video di “Fatto in casa da Benedetta” hanno fatto ben 147,9 milioni di visualizzazioni. Per capirci, i Me contro Te, pur seguitissimi dai bambini sono al secondo posto ma incredibilmente distanti, fermi a 52,7 milioni di views.

“Fatto in casa da Benedetta” meglio di tutti sui social

Ma non solo: Benedetta Rossi è anche quinta nella classifica degli influencer italiani, con 8,7 milioni di interazioni. Davanti a lei ci sono solo Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi, Fedez e Diletta Leotta. Inoltre, nella Top 10 dei video più performanti (quelli con più like, commenti e condivisioni) è presente ben 4 volte.

Non è la prima volta che tutto questo accade e in passato Benedetta – che oggi sbaraglia tutti – è già da tempo riuscita a superare in classifica mostri sacri del mondo delle influencer, come Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Stavolta, quindi, Benedetta Rossi raggiunge un nuovo traguardo, dimostrando che con semplicità e simpatia si possono scalare sempre di più le gerarchie dei social, venendo apprezzati dagli utenti di tutte le età.

