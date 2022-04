Le Iene, Belen Rodriguez e la battuta su Soleil Sorge che fa arrabbiare i fan: cosa ha detto in diretta

A Le Iene, Belen Rodriguez si lascia sfuggire una battuta non proprio felice su Soleil Sorge e il suo tormentato rapporto con Alex Belli

A molti telespettatori de Le Iene non è andata giù una battuta di Belen Rodriguez su Soleil Sorge. La conduttrice della trasmissione di Italia Uno, dopo uno scherzo proprio all’opinionista de La Pupa e il Secchione Show, si è infatti lasciata sfuggire delle affermazioni non proprio felicissime.

LEGGI ANCHE :– Le Iene, Soleil Sorge si sfoga su Alex Belli: cosa dice su di lui non sapendo di essere ripresa

Belen Rodriguez fa delle affermazioni su Soleil, Alex Belli e Delia Duran. A Le Iene, la conduttrice non si trattiene e pronuncia delle parole non proprio felici. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset

Le Iene: Belen Rodriguez e la battuta su Soleil

Andiamo con ordine. Nella puntata de Le Iene del 6 aprile, Soleil Sorge è stata vittima di uno scherzo nel quale è stata accusata di aver organizzato una truffa da 5 milioni di euro. Dopo lo scherzo, rientrati in studio, Belen Rodriguez ha quindi detto: “Grandissima Soleil, ti aspettiamo qui in studio la settimana prossima!”

“Viene Soleil? Qui in studio? Al posto tuo?”, ha scherzato Teo Mammucari.

E lì la Rodriguez ha rincarato la dose, lasciandosi sfuggire una battutaccia sull’ex corteggiatrice di Uomini & Donne: “Non vi piacerebbe avere due donne? Non vorresti essere affiancato da due presenze femminili? Poi lo sai che a lei piace il poliamore, la poligamia? L’hai visto il Grande Fratello, dove c’erano Soleil, Alex Belli, sua moglie Delia che fanno delle cose…”

“L’ammucchiata!”, ha concluso Mammucari ma nel frattempo sul web i fan di Soleil si stavano già scagliando a testa bassa contro la Rodriguez, intimandole di non permettersi di parlare in quel modo della loro beniamina.

Ad ogni modo, c’è da ammettere che la battuta di Belen non è stata proprio delle più riuscite. La prossima settimana Soleil andrà come ospite a Le Iene per farle sapere come la pensa? Stando ai commenti che circolano sul web, in tanti ci sperano.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset