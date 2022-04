Belen Rodriguez, quella frase sul tradimento: cosa afferma dopo la provocazione di Teo Mammuccari 

Belen Rodriguz risponde alla provocazione di Teo Mammuccari e parla tra le righe di tradimenti...

Nella nuova puntata de Le Iene, Teo Mammuccari ha deciso di punzecchiare la sua partner di conduzione, Belen Rodriguez, rivolgendole una domanda divertente ma allo stesso tempo “scomoda”.

Mammuccari ha infatti esordito dicendo: “Tutti almeno una volta abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti, tu ne sai qualcosa no?”, Belen ha subito risposto: “Sì e non soltanto il dubbio”, sorridendo dei suoi “guai” sentimentali.

Belen Rodriguez e i tradimenti

La vita amorosa della Rodriguez è spesso finita al centro del gossip ma quando si parla di tradimenti non è chiaro a quale suo ex compagno Belen si riferisca.

Sempre non tanto tempo fa, in alcuni video pubblicati nelle stories del suo profilo Instagram, aveva scherzato con l’amica di sempre Patrizia e un filtro che aggiunge le corna a chiunque viene inquadrato dalla fotocamera: “Sono solo tue? Io penso di averle sicuramente, dalle corna non si salva nessuno” aveva affermato Belen. L’importante è prenderla con filosofia.

