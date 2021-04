Ospite della 4° puntata di Canzone segreta, Belen Rodriguez si è emozionata insieme alla sua famiglia: quanto è costata la sua partecipazione? ‘Cachet da record’

Belen Rodriguez sceglie i propri progetti con cura e partecipa ad un programma tv piuttosto che ad un altro solo per buone ragioni: la qualità dello show, certamente, ma anche il compenso che riesce a strappare.

Belen a Canzone segreta: quant’è il cachet?

Due settimane fa, prima di ammirarla alle Maldive con Antonino Spinalbese, l’abbiamo vista a Canzone segreta di Serena Rossi: stupenda in abito nero attillato, coda di cavallo e occhi lucidi, l’argentina si è commossa nel vedere la sua famiglia prendere parte allo show cantando per lei e ha emozionato tutti con la sua reazione genuina.

Ma quanto è costata la sua partecipazione? A fare i conti in tasca alla Rodriguez è stato Alberto Dandolo per il settimanale ‘Oggi’ parlando di cachet record:

Cachet da urlo per l’argentina su Rai 1: si parla di record

“Per Belen Rodriguez è un momento d’oro. Recentemente è stata ospite a La Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si dice che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. Di quale astronomica cifra stiamo parlando? Ah, saperlo”.

Dagli ultimi dati a disposizione, come riporta Money.it, pare che un’ospitata di circa 1 ora e mezza per Belu venga valutata 30mila euro. Al Maurizio Costanzo Show, in passato la Rodriguez ha svelato di guadagnare “come un bravo calciatore” ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Foto: Kikapress/Uff Stampa RAI