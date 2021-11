Beauty Bus, ultima puntata: la trasformazione che lascerà tutti a bocca aperta. Anticipazioni

Finale di stagione per Beauty Bus: Federico Fashion Style ancora una volta regalerà delle trasformazioni pazzesche alle fortunate prescelte

Finale di stagione per Beauty Bus di Federico Fashion Style. L’hair stylist più amato della tv e il suo salone di bellezza itinerante dopo aver girato tutta l’Italia faranno tappa in Campania e in Abruzzo.

Un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena a bordo del suo BEAUTY BUS, un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il ‘total makeover’.

Per questo ultimo doppio appuntamento, in onda il 3 Novembre su Real Time a partire dalle 21.20, Federico e il Beauty Bus fanno tappa come dicevamo in Campania, più precisamente a Santa Maria La Carità. Qui ad accoglierlo e a radunare in piazza le candidate al cambio look, ci sarà un’assistente davvero sui generis: nota in paese come la signora con i capelli strani che va sempre in bicicletta, Giulia lo travolgerà con la sua sferzante ironia e proverà a trasmettergli la sua fede calcistica.

La tappa abruzzese vedrà il salone su 4 ruote arrivare a Sante Marie, un paese meta di escursionisti e amanti della natura, nella meravigliosa Marsica. Assistente di Federico Fashion Style sarà la travolgente Daniela, la barista del paese: una vera e propria istituzione. Ma per il nostro hair stylist la scelta delle ‘cenerentole’ da far salire sul Beauty Bus sarà più difficile del previsto.

