Il pubblico sapeva che prima o poi sarebbe accaduto e il momento è arrivato: a Beautiful va in scena lo schiaffo di Hope a Flo e i fan esultano

È destinata ad entrare a pieno titolo nelle scene cult di Beautiful quella in cui Hope dà uno schiaffo Flo. La clip dello scontro tra le due protagoniste della celebre soap opera americana è già diventata virale in rete, per la gioia di tutti i fan.

Beautiful, Hope tira uno schiaffo a Flo

Dopo aver sofferto tantissimo e ritrovato la sua piccola Beth, per Hope è giunto il momento della resa dei conti con Flo, che si becca un bello schiaffo in faccia. Le due giovani si ritrovano per un confronto che diventa subito scontro. Inutili le richieste di perdono avanzate alla figlia di Brooke dalla cugina: Hope la schiaffeggia con forza “È questo ciò che meriti” le dice inoltre puntandole l’indice contro con una espressione piuttosto inferocita.

Una scena che ha mandato in visibilio i fan della serie tv, che per mesi hanno solidarizzato con Hope, sperando che potesse riscattarsi dalle sofferenze. E nell’episodio di lunedì 19 ottobre, sembra esserci riuscita, visto che per Flo scattano pure le manette, come già accaduto per il dottor Reese.

I commenti dei fan su Twitter

“Uno dei momenti più epici nella storia della televisione: la cinquina di Hope a quella criminale e bugiarda di Flo, che per mesi ha mentito su Beth e ora vorrebbe anche il perdono. Che giorno glorioso, signori. Un momento epico” commenta con soddisfazione un telespettatore su Twitter durante la messa in onda dell’episodio. “Hope, ti sei conquistata un posto nei nostri cuori” cinguetta un altro utente.

Ma c’è anche chi ricorda altri memorabili schiaffi volati sul set. Ricordate quelli reciproci che si scambiarono Stephanie e Brooke? Probabilmente, insuperabili!