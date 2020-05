Fred Willard aveva 86 anni: nella sua lunga carriera ha partecipato a circa 300 opere e lo ricordiamo soprattutto in Modern Family, Beautiful, Tutti amano Raymond e in diversi mockumentary

Il mondo del cinema e della tv dice addio a Fred Willard, attore brillante morto per cause naturali all’età di 86 anni: viene ricordato soprattutto per il ruolo ricorrente nella commedia Tutti amano Raymond, per cui è stato tre volte candidato all’Emmy, un premio che ha “rischiato” di vincere anche per il ruolo del padre di Phil Dumpy in Modern Family.

Beautiful lutto in casa Forrester: addio a Fred Willard, interpretò John Forrester

Ma Fred era stato anche protagonista di Beautiful, la soap dei record della CBS: dal 2014 al 2015 aveva interpretato John Forrester, fratello di Eric e padre di Ivy. Un ruolo forse diverso da quelli a cui era abituato e che l’avevano reso famoso, come quelli nei mockumentary, un genere molto particolare che fonde fantasia e realtà con lo stile del documentario: lo ricordiamo in This Is Spinal Tap di Rob Reiner, in Campioni di razza, A Mighty Wind – Amici per la musica e For Your Consideration di Christopher Guest.

Tra cinema e tv Fred Willard aveva partecipato a più di 300 opere: era stato sposato per cinquant’anni a Mary Willard, sceneggiatrice e sua co-autrice, morta nel 2018 a 71 anni. E’ stata la figlia Hope a comunicare la morte del papà con queste parole: “Mio padre è morto in pace la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici tutti fino alla fine. lo abbiamo amato così tanto, ci mancherà sempre”

La lunga carriera di Fred Willard era iniziata negli anni ’70 ed ora la sua ultima apparizione andrà in onda postuma, su Netflix, nella serie tv Space Force, che verrà rilasciata a fine mese.

Tanti gli amici e colleghi che in queste ore gli hanno reso omaggio sui social, da Jamie Lee Curtis, che ha scritto: “Quanto siamo stati fortunati a godere dei doni che ci ha regalato Fred Willard, ora è con la sua Mary, che gli mancava tanto” al grande Steve Martin, che l’ha voluto ricordare così: “Sei sempre stato il mio eroe comico, è stato bellissimo poter lavorare con te in Roxanne”.