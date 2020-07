Torna Battiti Live e si registra un piccolo giallo: perché Ana Mena resta dietro dietro le quinte quando canta Fred De Palma?

Piccolo giallo a Battiti Live, che torna ad accompagnare l’estate italiana all’insegna della buona musica. Rispettando le disposizioni anti Covid, la serata condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1 ha regalato momenti di grande spettacolo, sebbene senza il tradizionale pubblico in piazza. Ma durante la manifestazione è successo qualcosa di strano che sta facendo interrogare i telespettatori… Perché Ana Mena, pur presente all’evento, non è salita sul palco a cantare con Fred De Palma?

Battiti Live, Ana Mena non sale sul palco con Fred De Palma

Sul palco allestito al castello aragonese di Otranto, hanno sfilato decine di artisti, che si sono esibiti cantando ognuno le proprie hit. In scena anche Rocco Hunt e Ana Mena che hanno cantato A un passo dalla luna. La presenza dell’attrice e cantante spagnola ha fatto sperare i fan di poterla rivedere sul palco anche al fianco di Fred De Palma, con cui Ana Mena ha duettato l’anno scorso in Una volta ancora.

Così non è stato: nonostante fosse dietro le quando, quando De Palma ha iniziato la sua performance, lei non si è palesata e il cantante si è accontentato della sua voce registrata.

I motivi dell’assenza

Mentre Battiti Live andava in onda, in tanti sui social si sono interrogati sul perché Ana Mena non abbia affiancato Fred De Palma. Le ragioni potrebbero essere due: una di natura prettamente professionale, l’altra di tipo sentimentale. Un’ipotesi, piuttosto fondata, potrebbe essere che l’accordo con Rocco Hunt non preveda esibizioni con altri cantanti, nemmeno per cantare vecchie hit. E per questo Ana si sarebbe mostrata solo al fianco del rapper campano, restandosene dietro le quinte quando sono risuonate le note di Una volta ancora.

Ma perché non entra Ana, io già mi ero preparata per sclerare 🥺 — Ανγελικα🌻☀️ (@gengy00) July 27, 2020

Ma i più maliziosi, che non hanno dimenticato i rumors dell’anno scorso, ritengono che l’assenza della cantante sul palco quando si è esibito De Palma confermerebbe il presunto flirt – finito male evidentemente – che ci sarebbe stato tra i due artisti. Insomma, un conto è esibirsi con un ex partner musicale, un conto con un ex fidanzato…